LeBron llama “corrupta” a la NCAA y pone la formación de Messi en el Barcelona como ejemplo

LeBron James, una de las estrellas de la NBA, fue cuestionado por los escándalos que están azotando a la NCAA. El baloncesto universitario en Estados Unidos ha sido investigado por el FBI por el reclutamiento de jugadores a base de pagos, como por ejemplo Markelle Fultz, Kyle Kuzma, Dennis Smith Jr. o DeAndre Ayton entre otros. “La NCAA es corrupta. Lo siento, esto va a ocupar los titulares, pero sabemos que la NCAA es corrupta”, indicó el alero de los Cleveland Cavaliers a ESPN.

No contento con esas duras declaraciones, también criticó que las universidades dieran una educación gratuita a los estudiantes cuando su principal objetivo es aprovecharse del rendimiento deportivo. “Siempre he escuchado que ofrecen una educación gratuita, pero no les llevan al campus para obtener una formación, les llevan para llegar a una Final Four o a un campeonato nacional. Yo sé cuánto ganan los entrenadores universitarios y cuánto ganan las universidades con estos chicos”, reflexionó.

LeBron, que nunca jugó en la NCAA ya que pasó directamente del instituto a la NBA, sí solicitó a la mejor liga de baloncesto del mundo que debería solucionar estos problemas con una competición alternativa. “Tenemos que continuar expandiendo nuestra G-League (liga de desarrollo)como pasa en béisbol. Allí firman a chicos de 14 años, pero les dejan en una liga para que crezcan, aprendan y estén cerca de algunos profesionales. Luego en un par de años quizás ya estén preparados para llegar”, analizó.

Incluso, el alero puso a Leo Messi como ejemplo. “Creo que es genial cómo se hace allí. Tienen un sistema establecido que tal vez podamos imitar”, manifestó.