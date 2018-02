Una huelga del sindicato de jugadores pone en peligro la disputa de la Copa del Rey de baloncesto

La Copa del Rey de baloncesto corre el peligro de no celebrarse después de que no se llegara a un acuerdo entre el sindicato de jugadores y la Asociación de Clubes Profesionales (ACB) por el conflicto del convenio colectivo. La reunión, celebrada en el CSD, no ha llegado a buen puerto y la competición que se jugará en Las Palmas de Gran Canaria está amenazada.

El no llegar a un acuerdo ha provocado que el sindicato de jugadores hayan amenazado con una huelga que comenzará el 14 de febrero, el día que los equipos viajarán a Las Palmas de Gran Canaria para disputar la Copa del Rey, que se juega del 15 al 18 de febrero.

A falta de una semana para el inicio de esta competición, ambos grupos tendrán que llegar a un acuerdo exprés para levantar esta amenaza de huelga que podría suponer un duro palo para el baloncesto español.