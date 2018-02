Kobe: “Los Lakers retirarán la camiseta de Pau Gasol”

Kobe Bryant no tiene dudas de que Los Ángeles Lakers retirarán la camiseta de Pau Gasol cuando finalice su carrera. Después de que La Mamba Negra colgara las zapatillas y recibiera su merecido homenaje en el Staples Center con su camiseta en lo alto del pabellón, se ha especulado mucho con la posibilidad de que la franquicia angelina cuelgue la camiseta del español con el número 16 junto a la de su amigo.

“No hay debate alguno. Cuando se retire, tendrá su número en lo alto del pabellón. La realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin él. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos”, dijo el ex jugador de los Lakers en una entrevista concedida a la agencia efe. Juntos ganaron dos anillos consecutivos ante Orlando Magic, en 2009, y Boston Celtics, en 2010. Pau fue una pieza clave de ese equipo de leyenda liderado por Kobe.

El español no pudo estar en su homenaje puesto que tenía partido con los Spurs. Ambos mantienen una gran amistad fuera de las canchas y Bryant, que acudió este martes al tradicional almuerzo de los nominados a los Oscar celebrado por la Academia de Hollywood, a los que está nominado por su cortometraje documental Dear Basketball, ha reconocido que tiene muchas ganas de que se produzca el homenaje: “Estoy deseando que llegue el día en el que reciba el homenaje, dé su discurso desde el centro del campo y vea su camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe una ovación del público que le ha apoyado tantos años”.

Para el mayor de los Gasol eso “sería un enorme honor, sin duda”, aunque en estos momentos no se imagina que eso pueda suceder en el futuro, cuando se retire. “Fueron años increíbles, éramos un gran equipo. No pienso en si me retirarán la camiseta o no, pero si sucede sería un tremendo honor unir mi nombre al de los mejores jugadores de la historia de la franquicia”, comentó en su día.