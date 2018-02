Borrón en el camino del Real Madrid en la Euroliga. El equipo blanco cayó en la cancha del CSKA Moscú tras un encuentro en el que no encontró la cara al partido hasta el último cuarto, donde una épica intentona de remontada liderada por un gran Doncic no fue suficiente para acabar con el actual líder de la competición, que acabó imponiéndose por 93-87. Sergio Rodríguez lideró al equipo ruso frente a sus ex, con 18 puntos que fueron determinantes para consumar la derrota madridista em Rusia.

La clave del encuentro residió en la desastrosa puesta en escena del conjunto de Pablo Laso en el Megasport Arena. Un triple de Campazzo fue el preludio de un parcial de 15-0 que dejó a la luz las carencias de un Real Madrid que no apareció en la cancha hasta minutos después del inicio del choque. Por el camino, pérdidas, malos entendidos y tiros errados con mala selección. Un auténtico despropósito que el Chacho y Clyburn se encargaron de hacer más notorio con su inspiración en ataque.

Laso necesitó echar mano de Luka Doncic, duda hasta el último momento, que desde el banquillo logró frenar el vendabal ruso, que llevaba la desventaja madridista por encima de los 20 puntos con menos de un cuarto jugado. Higgins tomó el relevo de anotación en el segundo cuarto, con el objetivo de ampliar poco a poco la ventaja para acabar con la poca moral que le quedaba a los madridistas.

Ni la intimidación de Tavares, ni los puntos de Carroll, ni siquiera el dominio de Doncic podían salvar al Real Madrid de ver finiquitado el partido al descanso, pero el regreso de vestuarios sirvió como lavado de cara de un equipo que se ha levantado de múltiples situaciones adversas en lo que va de temporada. Campazzo se unió al manejo de la situación, una vez más notable, de Doncic, y a través de sus bases el marcador se fue maquillando hasta acercarse a la barrera de los diez puntos, aunque aún muy lejos de la ventaja manejada por el CSKA.

El Madrid necesitaba otro impulso y un parcial de 1-10 para abrir el último cuarto metió de lleno a los blancos en el partido. La segunda unidad, liderada por Carroll, Felipe y Rudy, devolvía la esperanza al banquillo madridista, aunque por poco tiempo, ya que dos secundarios como Fridzon y Hunter hacían esperar la remontada, estabilizando la ventaja y poniendo en pausa la remontada, algo que ya no iba a cambiar a pesar del reencuentro con su muñeca de Thompkins y los últimos coletazos de orgullo de un Real Madrid que llegó tarde a su cita con el baloncesto en Moscú.