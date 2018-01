Los Lakers se plantean retirar la camiseta de Pau Gasol

Pau Gasol regresa al Staples Center por primera vez desde que retiraran los números con los que jugó Kobe Bryant. En la madrugada de este viernes, a las 4:30 horas hora española, los San Antonio Spurs se enfrentan a Los Ángeles Lakers en casa del cuadro angelino. Para Pau siempre es especial regresar a la que fue su casa durante seis temporadas y media históricas en las que ganó dos anillos de campeón junto a su amigo Kobe. Pero este partido será diferente, puesto que por primera vez jugará con las camisetas de la leyenda en lo alto del Staples Center.

“Sé que la ceremonia fue un momento muy especial. Muy emotivo. Me siento muy orgulloso de haber formado parte del legado que dejó ese equipo y de la carrera de Kobe”, relató Pau. El mejor jugador de la historia del baloncesto español revela que sería un honor para él que los Lakers retiraran su número (16) como hicieron con Kobe y Shaquille O’Neal.

Su nombre ha sonado con fuerza como uno de los que podrían ver su número retirado por los Lakers: “Sería un enorme honor, sin duda. Fueron años increíbles, éramos un gran equipo. No pienso en si me retirarán la camiseta o no, pero si sucede sería un tremendo honor unir mi nombre al de los mejores jugadores de la historia de la franquicia“.

“No depende de mí si me retiran o no la camiseta, eso nunca depende de los jugadores. Para mí ya es suficiente haber formado parte de equipos que fueron campeones con una camiseta como la de los Lakers. A partir de ahí, aprecias y valoras cualquier cosa que venga. Pero ni me preocupa ni pienso en ello. Sería un gran privilegio, eso sí”, reconoce el ala-pívot de los Spurs.

A pesar de haber jugado en tres equipos más de la NBA, la etapa en los Lakers siempre será muy especial y por la que será recordado, ya que “es un equipo que ganó dos campeonatos. Y yo tenía un rol muy importante en él. Fui all star tres años seguidos. Pero ahora lo único en lo que pienso es en jugar bien y ayudar a los Spurs a ganar partidos”.