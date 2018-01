LeBron James explota con la campaña de H&M acusada de racista

La polémica campaña de H&M continúa recibiendo críticas después de ser retirada por la conocida marca de ropa. LeBron James, uno de los mejores jugadores de la NBA y actual jugador franquicia de los Cleveland Cavaliers, estalló contra la publicación, acusada de racista, en la que aparece un niño de raza negra luciendo una sudadera con el mensaje “el mono más guay de la jungla”.

James publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con 34 millones de seguidores, criticando duramente la campaña de H&M. “H&M, no nos entendéis y no vamos a pasarlo por alto. Cuando yo veo esta foto veo a un joven rey. Un líder del mundo, una fuerza intocable que no podrá ser frenada. Los afroamericanos siempre tendremos que romper barreras, demostrar que la gente se equivoca y trabajar más duro que los demás para demostrar cuál es nuestro lugar. Pero eso es lo que nos gusta porque los beneficios al final del camino son maravillosos”, escribió, junto a una foto retocada del joven modelo, en la que el polémico lema se intercambiaba por otro en el que se podía leer lo siguiente.

El delantero del Manchester United, Romelu Lukaku, se sumó a la protesta de LeBron en las redes sociales, con el lema “lo negro es hermoso”, todo ello debido a una campaña que se ha convertido en viral por sus tintes racistas y que ya no se encuentra activa, aunque no ha desaparecido en las redes sociales.