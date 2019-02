"Mi primer gol aquí lo tendría que celebrar por esta afición, por toda la gente del Atlético, por cómo me están tratando en el club", dijo Morata.

Álvaro Morata ha asegurado que tratarán de “parar” al delantero Cristiano Ronaldo este miércoles en el Wanda Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus, a la que tratarán de “contrarrestar”, y ha afirmado que el francés Antoine Griezmann es también “clave” en el juego de los rojiblancos.

Sobre el hecho de si el portugués es clave para los italianos a la hora de superar la eliminatoria, el francés fue claro. “Y Griezmann para nosotros. Vamos a hacerlo todo por pararle, no sólo a él. Tienen un gran equipo, pero creo que podemos a contrarrestarle. Podría ser perfectamente una final”, declaró en una entrevista para los deportes del Telediario de La 1 de TVE.

Por otra parte, el ariete madrileño advirtió de que deben hacerse fuertes en el Metropolitano, donde comienza la eliminatoria. “Tenemos que hacer del Wanda Metropolitano nuestro fortín. Que lo que es nuestro es nuestro sea nuestro y que no venga nadie a quitarnos nada. Todo lo que sea no encajar aquí es bueno para nosotros”, señaló.

Además, Morata tiene claro que festejará su primer tanto con la camiseta atlética aunque lo consiga ante un exequipo como la ‘Vecchia Signora’. “Mi primer gol aquí lo tendría que celebrar por esta afición, por toda la gente del Atlético, por cómo me están tratando en el club”, subrayó.

En otro orden de cosas, alabó al portero esloveno Jan Oblak, que podría estar próximo a renovar. “El año pasado ya me hizo una parada con el Chelsea; al final del partido le pregunté cómo sabía que iba ahí y me dijo que fue instinto… Creo que, ahora mismo, es el mejor portero del mundo”, dijo, para terminar hablando de su regreso al Atlético. “Está la misma gente que cuando yo me fui. En mi cabeza solo pasa ganar con esta camiseta porque es un sueño”, finalizó.