Alineación de la Juventus contra el Atlético: Cristiano comanda un once del que se podría caer Dybala

Cristiano Ronaldo será la gran referencia en ataque de la Juventus en su duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid

El regreso de Cristiano Ronaldo a Madrid (para jugar al fútbol) es el gran atractivo de un partido por todo lo alto que disputarán este miércoles (21.00 horas) Atlético y Juventus en el Wanda Metropolitano. El delantero portugués será el que comande el once del equipo italiano donde la presencia de Dybala es dudosa.

Si introducir o no en el once es la gran duda de Allegri de cara a un partido donde, salvo sorpresa, el once está definido. En portería estará Szczesny mientras que la defensa de cuatro estará compuesta por De Sciglio, la temible pareja Bonucci – Chiellini y en la izquierda estará Alex Sandro.

Después, el centro del campo estará formado por un tridente que aúna clare y trabajo a partes iguales. Así, Khedira, viejo conocido de la afición atlética, estará en el eje junto a Matuidi y Pjanic, que descansó en el último partido liguero de la Juventus.

Así, este tridente respaldará al formado en la delantera por Cristiano, Mandzukic y Dybala. Si el argentino finalmente no es titular, su puesto lo podría ocupar Federico Bernardeschi.