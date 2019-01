Álvaro Morata aseguró que está orgulloso de haber llegado al Atlético de Madrid, equipo en el que ya soñaba jugar cuando era recogepelotas del club colchonero.

Álvaro Morata concedió su primera entrevista como futbolista del Atlético de Madrid a los medios oficiales del club. El delantero, que estará cedido durante una temporada y media, aseguró estar orgulloso de defender la camiseta rojiblanca y que desde que era recogepelotas en el Vicente Calderón soñó con jugar en el club colchonero.

Atlético de Madrid

“Es un orgullo estar aquí, poder conocer el estadio, conocer el vestuario… estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. No veo la hora de poder entrenar, estar con mis compañeros y poder jugar aquí”.

Pasado rojiblanco

“A veces que tenía que esperar en la puerta porque teníamos que estar los recogepelotas dos horas antes del partido y yo estaba dos horas y media antes, con mi peto de recogepelotas, que lo tengo en casa todavía, y con mi carnet. Iba a disfrutar, a ver al Atlético… cuando no iba de recogepelotas, iba a la grada. Siempre que veo a un recogelepotas me veo identificado. Cuando lo era, soñaba con algún día estar en ese campo”

Koke

“Es un honor ser su amigo y ser ahora su compañero. Es una leyenda del Atlético y creo que puede ser uno de los mejores de la historia del club. Estoy nervioso por verle, he estado hablando estos días con él”.

El vestuario

“Tengo buena relación con todos. He hablado con Diego Costa, con Vitolo, Adán, Juanfran… me emociona mucho porque se han preocupado de escribirme casi todos. También Griezmann me escribió antes de que se diera todo… eso me hace sentir muy querido. Tengo ganas de devolver la confianza depositada en mí”.

El Cholo

“Todo el mundo sabe lo que ha hecho Simeone en este equipo. Tengo muchas ganas de trabajar con él porque es uno de los mejores entrenadores que hay”.

Estado anímico

“Estoy muy feliz porque significa mucho para mí estar aquí. Llevo pensando mucho tiempo y he visto los últimos partidos del equipo. Los he vivido como si estuviera ya aquí. Me siento parte del equipo hace tiempo gracias a los compañeros y al club. Estoy muy motivado y voy a darlo todo por esta camiseta y este club”.