Lucas Hernández: “Si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía”

Lucas Hernández rompe su silencio tras los rumores de que en el mercado de invierno podría dejar el Atlético de Madrid para fichar por el Bayern de Múnich. En una entrevista concedida a Le Figaro aseguró que “hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles. Estoy bien aquí, en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía“.

El conjunto alemán estaría dispuesto a pagar la cláusula de 80 millones que tiene el defensa en la entidad rojiblanca: “Estoy muy bien en Madrid y España, donde todos han confiado en mí durante mucho tiempo. Pero en el fútbol, hay muchas solicitudes y tendré que sopesar cada vez que los pros y los contras tomen la mejor decisión posible para mí, mi familia y el resto de mi carrera“.

Por otro lado, habló sobre su reciente paternidad: “Despertarse cada tres horas por el biberón o cambiar el pañal no es fácil. Pero es algo hermoso. Estamos organizados. Cuando es una semana clásica sin partido, me levanto por la noche, cuando se acerca el partido, es la madre quien lo maneja. Está empezando a gustarme eso, y voy por el segundo. Al principio, estaba totalmente perdido, y afortunadamente la madre estaba allí para ayudarme. Quiero ampliar la familia, pero podemos esperar algunos años más. Quiero tres o cuatro. Niña o niño, no me importa”.