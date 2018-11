Inda: “Mendes quiere llevarse a China a Diego Costa y traer al Atlético a Guedes”

Quiere llevarse a Diego Costa a China y colocar a Guedes en el Atlético Obviamente, el que más saldría ganando en esa doble operación sería él

Nadie va a descubrir ahora a Jorge Mendes, uno de los representantes más poderosos del mundo del fútbol, si no el que más. El agente portugués tiene una amplia e importante cartera de clientes, y no hay verano que no haga una gran operación, para bien de sus representados y de su bolsillo. Ahora, el luso planea un movimiento que sería un auténtico bombazo en todos los sentidos.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones el plan de Jorge Mendes. “Jorge Mendes se quiere llevar a Diego Costa a China, lo que supondría un salario brutal para para Costa, y traer a Madrid al señor Guedes”.

Jorge Mendes quiere llevarse a Diego Costa a China. Lo lleva intentando desde hace tiempo, con más insistencia cuando el delantero hispano-brasileño apenas jugaba en el Chelsea tras su enfrentamiento con Antonio Conte. El agente portugués sabe que Costa puede convertirse en el mejor pagado de la liga china, además de que el equipo que lo quiera pagaría un importante traspaso al Atlético de Madrid. Todo eso, obviamente, repercutiría en comisiones para Mendes.

A cambio, la idea del luso es colocar en el Atlético de Madrid a Gonçalo Guedes. El representante ofrecería a la estrella del Valencia al conjunto colchonero, un refuerzo que podría ser muy del gusto de Simeone. Además, si el Valencia cae eliminado de la Champions League la operación sería mucho más factible y probable. Tras muchos tiras y afloja, el club che logró fichar al luso a cambio de 40 millones de euros el pasado verano, pero la situación económica de la entidad no es la mejor.

De hecho, hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asestó un duro golpe al Valencia, tumbando el recurso interpuesto por el club de Mestalla para esquivar el pago de los 23,6 millones de euros por las ayudas ilegales del estado a los clubes de fútbol. El club, que en el presente ejercicio ha presentado pérdidas por 36 millones de euros, está obligado a vender jugadores el próximo verano para cuadrar la caja, y Guedes es uno de los futbolistas más jugosos del plantel, por sus condiciones y su edad.