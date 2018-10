Atlético – Real Sociedad: Hora y dónde ver el partido de la Liga Santander

El Atlético recibe a la Real Sociedad este sábado a las 20:45 horas en el Wanda Metropolitano Los rojiblancos quieren volver a la senda de la victoria tras la dolorosa y abultada derrota en Champions

El Atlético de Madrid quiere olvidar la dolorosa derrota en Dortmund con una victoria ante su afición. Este sábado a las 20:45 horas, hora Peninsular, reciben a la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano, en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Santander. Los de Simeone llegan tocados tras lo sucedido en la Champions League, pero han cambiado el chip y quieren seguir en la pelea por el liderato.

En la última jornada de Liga empataron a uno en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Al Atlético se le da especialmente bien jugar contra la Real Sociedad como local, tan solo han perdido ocho partidos de los 74 que han jugado a lo largo de toda su historia. Desde que está el Cholo en el banquillo han disputado un total de ocho encuentros, de los cuales han logrado la victoria en seis de ellos y los otros dos han empatado uno y perdido otro.

Ahora afronta el duelo en uno de los momentos más delicados de la temporada. El equipo necesita olvidar lo sucedido cuanto antes y la victoria es la mejor medicina para conseguir remontar el vuelo. Para ello necesitan que Antoine Griezmann y Diego Costa recuperen su mejor versión y se reencuentren con el gol. El francés lleva solo dos tantos, mientras el internacional español lleva tres, de los cuales dos fueron en la Supercopa de Europa.

Para este partido Simeone no podrá contar con Juanfran, baja por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Santiago Arias ocupará su puesto en el once. Mientras que José María Giménez es duda por una elongación en los isquiotibiales, que ya le impidió estar en el partido de Champions frente al Dortmund. En caso de que no llegue Lucas o Savic ocuparán su puesto. Mientras que en la Real es duda Adnan Januzaj por una rotura de menisco.