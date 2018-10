Batacazo del Atlético en Dortmund

El Atlético recibió un duro castigo, en un partido en el que pagó muy caros sus errores

El Atlético sufrió la primera derrota en esta Champions tras caer por 4-0 en el Signal Iduna Park. La falta de acierto de cara a puerta condenó a los de Diego Pablo Simeone frente a un Borussia Dortmund eficaz, que no falló en las acciones que tuvo y pone muy cuesta arriba el liderato del grupo al cuadro rojiblanco.

Sin Rodrigo y con Thomas Partey, así salía Simeone en el Signal Iduna Park en busca del pleno de victorias ante un Borussia Dortmund que contaba con una baja muy sensible como la de Paco Alcácer, uno de los goleadores más en forma de toda Europa. Con este planteamiento, el Cholo quería esperaba tener más músculo en el centro del campo y tener más la posesión del balón, como así sucedió en los primeros minutos del duelo.

Por su parte, el Dortmund se encontraba cómodo cediendo la posesión con una presión fuerte y alta para robar y salir rápido a la contra. Los rojiblancos dominaban y se acercaban a la meta de Burki, pero sin generar mucho peligro. Koke estaba siendo el mejor de los suyos, por sus botas pasaba todo el juego del Atleti. Aunque sin duda uno de los más activos en los primeros compases era Diego Costa, que regresaba tras la lesión que le impidió jugar con España y en Villarreal.

Los locales intentaron hacerse con el control, buscando correr con el balón pero el Atlético estaba controlando muy bien las contras del equipo alemán. Ambos sabían que la victoria valía algo más que el liderato del grupo, les metía casi en octavos tras el empate entre Brujas y Mónaco. Pese al dominio colchonero el primer tiro entre los tres palos fue del Dortmund, por mediación de Witsel con un disparo pegado al palo que obligó a Oblak a estirarse para atrapar el balón y evitar el tanto.

Witsel adelanta al Borussia

La igualdad del partido era máxima, aunque las ocasiones más peligrosas corrían a cargo del cuadro de Lucien Favre. Diego Costa estaba muy activo pero se le notaba que sigue sin recuperar su mejor nivel. El delantero tuvo alguna buena oportunidad de adelantar a los suyos, pero no conseguía concretar bien y la defensa acababa desbaratando su ataque. En los últimos compases del primer tiempo el Borussia se hizo con el control del choque y el Atleti empezó a sufrir sin el balón.

El Dortmund había conseguido darle la vuelta a un choque que empezó con color rojiblanco. Poco a poco se iban acercando a la portería de Oblak, pero no conseguían concretar. Finalmente, en el 38, con algo de fortuna, llegó el primer gol del partido, lo anotaba el cuadro alemán con algo de fortuna tras un disparo de Witsel desde la frontal que tocó en Saúl y descolocó al portero esloveno, al que pilló a contrapié.

Ese tanto dejó muy tocado a los pupilos de Simeone, que a punto estuvieron de encajar el segundo gol antes del descanso. Ya en la reanudación, el Cholo movió el banquillo y quitó a Thomas por Rodrigo para tener más control en el centro del campo y frenar los contraataques del Dortmund, que en los últimos minutos del primer tiempo estaba llegando con bastante facilidad. Además modificó un poco el esquema, poniendo a Koke al lado de Rodrigo y Saúl algo más adelantado en busca de la remontada.

Aprieta el Atlético

El descanso le sentó bien al Atleti. Tras el mismo despertaron y empezaron a llegar las mejores ocasiones del equipo colchonero en el partido. Saúl tuvo el empate en sus botas con tres ocasiones en cinco minutos. La segunda fue la más clara, su disparo desde la frontal se estrelló en la cruceta ante la mirada de un Burki que hizo la estatua.

Saúl tiraba del equipo en el inicio del segundo tiempo, que nada tenía que ver con el primero. El cambio de Simeone había surtido efecto, la posición adelantado de Saúl y la entrada de Rodrigo les dieron un aire nuevo. Rozaban el gol, pero el Borussia metía miedo al contraataque y estuvo cerca de hacer el segundo. El Cholo sorprendió al quitar a Saúl, que estaba siendo el mejor del Atlético en esta segunda mitad para dar entrada a Correa.

Sancho y Guerreiro sellan la goleada

Los colchoneros estaban mereciendo el empate, pero no llegaba y terminaron recibiendo el segundo. Guerreiro complicaba el partido anotando el segundo a pase del madridista Achraf, después de que Juanfran no llegara a tiempo para evitar el centro. Sin embargo, el Atleti no se rindió y Correa dispuso de otra gran ocasión pero Burki la desvió y el balón se estrelló en el palo.

El gol no llegaba y en una contra el Borussia firmó la sentencia, con una diana de Jadon Sancho. Cuando parecía que todo estaba visto para sentencia, Filipe le regaló el cuarto a Guerreiro con un pase al centro sin mirar donde apareció el portugués para sellar el batacazo histórico del cuadro colchonero en el Signal Iduna Park de Dortmund. Un castigo excesivo que deja en evidencia al conjunto rojiblanco.