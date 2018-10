Tomas Kavcic ha dejado de ser seleccionador de Eslovenia después de criticar a Jan Oblak

Tomas Kavcic ha sido destituido como seleccionador de Eslovenia después de que criticase a Jan Oblak y asegurase que decía “mentiras desde Madrid”. Además, esta decisión también ha sido tomada por los malos resultados que arrastraba la selección donde juega el portero del Atlético de Madrid, considerado como uno de los mejores del mundo.

La federación eslovena ha comunicado que han despedido a Tomas Kavcic debido a los malos resultados de su selección y por rajar del guardameta del Atlético de Madrid Jan Oblak. El portero no entró en la última lista de convocados para continuar recuperándose de sus molestias físicas, decisión acordada con el presidente de la federación.

El ya ex seleccionador de Eslovenia dejó unas declaraciones en Ekipa que le han costado caras. “Oblak no me habla, está siendo engañado y es muy triste. Es mi gran derrota personal”, aseguró Tomas Kavcic. Pero lo más duro estaba por llegar. “Él dijo mentiras desde Madrid sin hablar conmigo y yo nunca dije nada. A pesar de todo, Eslovenia le necesita”, dijo Tomas Kavcic.