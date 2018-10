Simeone retrata a Gelson ante sus compañeros por querer irse

Simeone trató de dejarle en evidencia delante de sus compañeros al enterarse que busca equipo para el mercado invernal Martins sólo ha jugado 57 minutos desde su llegada al club y se ha quedado fuera de la última convocatoria, para el partido ante el Brujas

Gelson Martins no quiere seguir en el Atlético de Madrid. El extremo portugués no termina de adaptarse a los planes de Diego Pablo Simeone y ha optado por buscar equipo de cara al mercado invernal. Algo que no ha gustado nada al técnico rojiblanco, que al enterarse ha intentado dejarle en evidencia delante de todo el vestuario. El caboverdiano -aunque nacionalizado e internacional luso- no ha convencido al argentino en los poco más de dos meses que lleva en la disciplina atlética y la intención de marcharse en enero ha provocado que Simeone le sentencie.

Llegó como un fichaje esperanzador e incluso señaló estar encantado de ponerse a las órdenes del técnico. Pero en dos meses todo se ha torcido. No entrar en los planes habituales de Simeone le ha llevado a pedir a su representante que le busque equipo para abandonar el club en el mercado invernal. No debería haber ningún problema si quiere salir, pero para Simeone, sí. Lejos de mostrarse empático con el jugador y tratar de hablar con él y de acordar una solución beneficiosa para las dos partes, ha optado por querer ridiculizarle ante sus compañeros.

Simeone se dirigió a todos sus jugadores y cuestionó la decisión de Martins. El técnico le preguntó a sus hombres qué les parecía que un jugador a espaldas del club haya pedido abandonar la disciplina rojiblanca, al no integrarse en el grupo y al no estar a gusto en el equipo. Lejos de utilizar un tono meramente informativo de cara a sus hombres y de intentar solucionar el problema, trató de incendiar los ánimos del vestuario al reprocharle sus intenciones a un jugador que no atraviesa su mejor momento.

Desde su llegada hace apenas dos meses, el jugador sólo ha disputado 57 minutos con la camiseta del Atlético. No ha conseguido entrar en los planes de Simeone asiduamente y, al parecer, no lo hará mucho más hasta enero. Después de este conflicto entre las paredes del Cerro del Espino, el jugador se ha quedado fuera para el segundo partido de Champions, que enfrentará a los colchoneros ante el Brujas, una vez se había reintegrado al trabajo del equipo tras una contusión en la rodilla.

Cabe recordar que el fichaje del joven jugador, de 23 años, se cerró rodeado de polémica. El jugador rescindió su contrato con el Sporting de Portugal después de unos problemas de los propios futbolistas con los radicales, que llegaron a amenazar al equipo y al cuerpo técnico. Tras ello, el Atlético se hizo con sus servicios, aunque llegó a un acuerdo amistoso con el conjunto lisboeta y finalmente pagará 30 millones de euros por sus servicios.