El Atlético de Madrid recibe al Brujas en el partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League

La Champions League regresa al Metropolitano. El Atlético de Madrid juega en casa su primer partido de esta competición que también concluirá con la final en el mismo escenario. Los rojiblancos quieren estar allí, pero para ello hay que ir partido a partido, y el próximo escollo es el Brujas. Favoritísimo es el equipo del Cholo, pero nadie ni en la plantilla ni en la afición olvida el fantasma del Qarabag.

El Atlético comenzó esta nueva edición de la Champions League con buen pie después de vencer a domicilio al Mónaco por 1-2. Los goles de Diego Costa y Giménez le valieron a los pupilos del Cholo Simeone para darle la vuelta a un marcador que comenzó siendo adverso en el Luis II. Victoria, tres puntos y líderes del grupo A, empatados con el Borussia Dortmund que ganó al Brujas.

A los colchoneros les toca ahora recibir al Brujas a los pocos días de haber disputado el derbi madrileño que se saldó con empate a cero en el Santiago Bernabéu. Un partido de alta exigencia después de otro en el que el desgaste es obvio. No entiende otra filosofía el Atlético. Cada encuentro es igual de importante del anterior y del posterior. Tras dos semanas cargadas de choques, las rotaciones de Simeone han sido prácticamente nulas.

El Cholo Simeone no podrá contar con Vitolo. El extremo canario ya había recibido el alta, pero los servicios médicos del Atlético de Madrid han decidido, por precaución, no forzarle hasta después del parón internacional. El futbolista de San Cristóbal descansará ante el Brujas y Betis, realizando un trabajo individual para evitar una recaída. El que tampoco estará disponible es Stefan Savic, que continúa el proceso de recuperación de una contusión. El que no entró en la convocatoria fue Gelson Martins.

Pocos antecedentes

Ambos equipos se han visto las caras en dos eliminatorias europeas. Una fue en la Copa de Europa en 1978 en la que el Brujas se llevó el gato al agua pese a perder el primer partido por 3-2. El club belga volteó la eliminatoria en la vuelta tras vencer por 2-0. La otra ocasión fue en la Recopa de 1992, en cuartos de final, ganando los belgas en la ida por 2-1, mientras que los rojiblancos ganaron en la vuelta 3-2 con goles de Schuster, Gómez y Futre.

Pese a que el balance cae del lado belga, el Atlético de Madrid recibirá al Brujas en el Metropolitano después de haber ganado sus últimos cinco partidos europeos como local. De hecho, de los últimos 18 choques en casa en competición continental, sólo ha sufrido una derrota contra el Chelsea en la pasada edición de la Champions League.

El Brujas, líder en Bélgica

El Brujas llegó a esta Champions como campeón de la pasada temporada en la liga belga. En su última participación -en la 16/17- en la máxima competición continental no fue capaz de ganar ninguno de sus partidos en la fase de grupos contra Leicester, Oporto y Copenhague. De hecho, su última victoria en este torneo data de noviembre de 2005, contra el Rapid de Viena.

De todas las ocasiones que el Brujas ha venido a España para jugar competición europea nunca ha logrado ganar. Aún así, el equipo que dirige Ivan Leko –ex jugador del Málaga– está invicto en sus nueve primeros partidos de liga y lideran la tabla nacional, pero cayó derrotado contra el Borussia Dortmund en la primera jornada de la fase de grupos de esta Champions League.