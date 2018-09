Simeone defiende el VAR: “Va más allá del lado de la justicia”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue cuestionado de nuevo por el VAR, reiterando que “irá a mejor”. “Ahora todos los gestos o situaciones de contacto que no sean donde esté el balón hace que los futbolistas corren el riesgo de ser expulsado. Insisto en que me parece que va más allá del lado de la justicia con matices a mejorar”, consideró.

Además, el preparador colchonero reconoció que para un equipo que “compite” como el suyo “las críticas deben existir”, pero también dejó claro que tienen sus propias “responsabilidades y objetivos” que les hacen ser diferentes al resto de equipos. “Las críticas son normales, las espero y tienen que existir para un equipo que compite como el nuestro“, admitió Simeone este lunes en rueda de prensa previa a “un partido complejo como todos los de la Liga española” ante el Huesca.

De todos modos, dejó claro que no quiere comparaciones. “A mí me gusta que se nos exijan con nosotros mismos. No somos ni el Barça ni el Real Madrid como tampoco somos el Getafe o el Girona. Tenemos nuestra responsabilidad y nuestros objetivos, que están claros cuales son”, remarcó.

El entrenador rojiblanco recordó que firmaron “un inicio muy bueno” con la conquista de la Supercopa de Europa y que estuvieron “igual” ante el Valencia. “Entonces tuvimos un bajón y no estuvimos estables ante el Rayo y tuvimos un segundo tiempo inesperado con el Celta, pero a partir de ahí empezamos a mejorar y ya tuvimos más regularidad y constancia ante el Getafe y ojalá podamos mantener esa línea”, opinó.

Por ello, el argentino celebró que sigan “mejorando en todas las líneas” tras el triunfo del sábado en Getafe donde estuvieron “mucho más compactos” gracias al “trabajo de los delanteros donde el equipo se tiene que proteger más”. Y de esta parte ofensiva destacó a Thomas Lemar. “Si hace dos goles puede perder algún balón”, indicó sonriente preguntado por algunos riesgos que pudo tomar el francés. “Le veo bien y me pone contento porque tiene la dificultad del idioma y viene con la presión importante de lo que costó”, apuntó.

“Pero le veo que quiere y que tiene una predisposición tremenda para las necesidades del equipo dejando de lado las cualidades que tiene y que tenemos que potenciar. Cuanto más se libere, más cosas buenas encontraremos en él. Le dije que todo lo que sea que no le toque jugar deberá tomarlo como un aprendizaje porque en el futuro te dará el lugar que te mereces”, añadió del centrocampista.

Por otro lado, también habló de Ángel Correa, un jugador “desequilibrante” y que es “el que mejor se ubica para hacer daño al rival”. “Siempre recibe donde cualquier situación buena de elección hace que lastimemos al rival, pero cuando no es preciso, eso se desvanece”, comentó.

Simeone, que confirmó que el colombiano Santiago Arias sigue de baja porque no ha recibido “el alta médica” y que Kalinic, Vitolo y Gelson Martins están “en condiciones de aportar cosas al equipo”, también tiró de ironía por haber repetido prácticamente sus onces. “Antes nos decían que no repetíamos nunca y ahora porque repetimos”, indicó. “Lo hago porque creo que los que juegan son los que creo que pueden sacar el partido adelante y seguiré en esa línea”, sentenció.

Finalmente, el Cholo también dio su opinión sobre los horarios y el calor, achacando a que “es el clima el que va en contra” y no los primeros. “En Inglaterra se juega a la misma hora, pero hay otro clima. Tampoco quiero meterme en algo en lo que no puedo aportar porque ya hay que gente que está para analizarlo. Sí hay que tener en cuenta el clima en España que no es el mismo que en otros lugar de Europa y en consecuencia habría que mirarlo. Seguro que la gente que trabaja en esto lo mirará para un futuro”, advirtió.