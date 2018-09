Lemar no da la espalda a la Liga

Un gol de Lemar y otro en propia meta de David Soria permite al Atlético vencer 0-2 al Getafe

El Atlético de Madrid se impuso al Getafe por 0-2 gracias a un gol de Thomas Lemar y otro de David Soria, que metió el balón en su propia portería con la espalda tras un gran zapatazo del futbolista francés. Victoria que sirve a los colchoneros para no darle la espalda a la Liga.

Se vienen semanas cargadas de partidos en las que el concepto ‘descanso’ no parece existir para el Cholo Simeone. El técnico argentino parece un transgresor de las rotaciones y salió con todo al Coliseum. En el Atlético se va partido a partido. Aquí no hay debates en la portería, no hay rumores sobre si juega uno u otro como en otros lares cercanos. Oblak defendía el arco, con Juanfran, Giménez, Lucas y Filipe como muralla. Rodri, Koke y Saúl formaban el centro del campo y el tridente era para Lemar, Griezmann y Diego Costa.

Mucho se ha hablado estos días de ese 26-0 del Cholo al Getafe, pero eso son sólo estadísticas -que los azulones querían romper-, esto comenzaba con un 0-0 como cada partido, sin ventajas para nadie desde que rueda el balón. El cuero rodó y los de Bordalás salieron de forma atrevida, pero un buen Atlético no permitía nada.

Al cuarto de hora, el Atlético se ponía 27-0…perdón, 0-1. Un misil de Thomas Lemar desde la frontal del área se estrelló en el travesaño, con la buena fortuna -o mala, si esto lo lee David Soria- de que el balón salió rechazado y chocó en la espalda del guardameta azulón y se introdujo en su propia portería. Alegría en el bando colchonero, que necesitaba como el comer sumar victorias en Liga a la espera de un pinchazo de Madrid o Barcelona.

El Getafe, contra las estadísticas…y Lemar

A raiz del gol, el Getafe espabiló. El Atlético tenía lo que quería, un gol. Ese unocerismo. Los de Bordalás comenzaron a generar peligro con buenas combinaciones, un juego muy distinto al de la temporada pasada, en el que se emplearon con dureza extrema días antes de que los colchoneros jugaran la final de la Europa League. Oblak tuvo que intervenir cuando el balón no se estrellaba en la defensa, pero ninguna de esas paradas salvadoras a las que nos tiene acostumbrados.Ni Ángel ni Jorge Molina lograban romper la estadística. Ni Amath, pero es que el ex del Atleti no se atrevía a chutar a puerta.

En la segunda parte se siguió viendo a un Atlético plano y sin ideas ofensivas mientras el Getafe buscaba el empate. Lucas evitaba el gol de Jorge Molina al mismo tiempo que Diego Costa comenzaba a desquiciarse. No lograba entenderse con sus compañeros, conectaba menos con ellos que una perroflauta y uno de derechas en una cita de First Dates. Entre tanto, volvía a llegar el cambio fácil. Simeone quitaba a Rodri y entraba Thomas en su lugar.

Sin embargo, una gran jugada colectiva en la que el balón pasó por casi todos los futbolistas del Atlético permitió a Lemar, ahora sí, marcar su primer gol con la zamarra colchonera. El francés superó a David Soria y empujó el balón a la red, 0-2 en el Coliseum y 28-0 para la cuenta particular de Simeone con los de Getafe.

Minutos de mero trámite

El protagonismo le duró a Lemar unos minutos, porque pasó rápidamente a Jan Oblak. Ahora sí. La de rigor. Un disparo a bocajarro de Ángel tuvo una respuesta formidable del guardameta esloveno. Después lo intentó Antunes -que más parecía Conor McGregor con esa barba pelirroja y el cuerpo tatuado, sumándole la intensidad a la hora de entrar- con un tiro lejano, una tónica en todo el partido. Pero para acción de UFC, la de Iván Alejo. Plantillazo a Saúl y roja directa al ex canterano del Atlético que sólo llevaba cuatro minutos sobre el verde.

El ritmo del partido disminuyó. Godín, que se quedó en el banquillo, entró por Filipe. Lucas pasó al lateral izquierdo y de sus pies llegó una asistencia que podía haber significado el tercero de la tarde si el tiro de Diego Costa no se hubiera topado con los pies de David Soria. Simeone agotó los cambios con la entrada de Correa en lugar del hombre de la tarde: Thomas Lemar.

En los últimos minutos todo el pescado estaba vendido. El Atlético ganando por dos y el Getafe con uno menos. Pitido final y los rojiblancos se llevaban tres puntos con el 28-0, o lo que es lo mismo el 0-2, con un gol y medio de Thomas Lemar y otro medio de David Soria, que gracias a el, los de Simeone no le dan la espalda a la Liga.