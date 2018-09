Getafe – Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas en directo

Sigue en directo el partido de hoy entre Getafe y Atlético de Madrid de la Liga Santander Alineación del Atlético: Oblak; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe; Rodri, Koke, Saúl; Lemar, Griezmann y Diego Costa. Alineación del Getafe: Soria; Damián, Djené, Bruno, Antunes; Cabrera, Arambarri; Portillo, Amath, Molina; y Ángel.

Por su parte, el Atlético de Madrid sale de inicio con: Oblak; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis; Rodrigo, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann y Diego Costa.¡Ya tenemos alineaciones oficiales! El Getafe que saldrá en busca de los tres puntos con: David Soria; Damián, Djene, Bruno, Antunes; Cabrera, Portillo, Amath, Arambarri; Ángel y Jorge Molina.¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del Getafe - Atlético de Madrid! A las 18:30, el Coliseum Alfonso Pérez de la ciudad al sur de la capital acoge este apasionante duelo entre dos conjuntos que se encuentran en situaciones bien distintas. Los azulones han comenzado el campeonato dando la campanada y ascendiendo a la parte alta de la tabla, mientras que los hombres del Cholo Simeone han perdido hasta siete puntos de los 12 disputados por el momento. No pueden los rojiblancos permitirse más fallos, pero visitan una complicada plaza, pues si algo han demostrado los de Bordalás es ser un conjunto muy rocoso, que no facilita para nada el juego del rival y que sabe tratar de tú a tú a los grandes de esta Liga Santander.

Derbi madrileño en la quinta jornada de lase miden en elen situaciones totalmente diferentes. Por un lado, los azulones vienen de ganar al Sevilla en ely ocupan puestos de, mientras que los rojiblancos no tienen margen de error tras empatar frente al Eibar. El GetafeLos de Bordalás se recuperaron de su derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la primera jornada ganando a Eibar y Sevilla y logrando un empate frente al Valladolid. Ahora, querrán aprovechar las dudas que tienen los hombres de Simeone para sacar algo positivo. Por otro lado,El madrileños no hicieron un gran partido, pero se mostraron serios y supieron sufrir para terminar ganando, lo que le permite comenzar su andadura en la máxima competición europea con buen pie. No obstante,si no quieren ver como se esfuman definitivamente sus opciones de pelear por el título de Liga.