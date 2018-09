Simeone 26-0 Getafe

El Getafe no ha sido capaz de marcarle un gol al Atlético de Madriddesde que el Cholo Simeone asumiese el cargo de entrenador rojiblanco

El Atlético de Madrid se medirá al Getafe en el Coliseum con unos datos que hacen mantener el optimismo en el cuadro rojiblanco después de haberse impuesto al Mónaco en Champions League. Y es que desde que está el Cholo Simeone en el banquillo colchonero, los azulones no saben lo que es marcar al Atleti.

En trece ocasiones se han enfrentado Atlético y Getafe desde que el técnico argentino dirige a los primeros. Los de Bordalás están tan negados de cara a portería -todo lo contrario a los rojiblancos- contra los colchoneros, que en ninguno de esos trece partidos han marcado un gol al cuadro del Cholo Simeone.

Hasta 26 tantos le ha hecho el Atlético de Madrid del Cholo Simeone al Getafe. Un promedio de dos goles por partido y cero encajados desde el año 2012. La última vez que los del sur de la capital de España marcaron a los rojiblancos -en 2011-, el técnico del Atleti era Gregorio Manzano y aquel día en el Coliseum el Geta venció por 3-2.

A partir de ahí, efectividad cero. Un registro que demuestra la fortaleza defensiva que caracteriza al Atlético de Madrid desde que el Cholo Simeone está al frente de la nave rojiblanca. Este 26-0 permite a los colchoneros contar con un balance de once victorias y sólo dos empates sin goles.

Los dos partidos empatados fueron en el Coliseum Alfonso Pérez, escenario del Getafe – Atlético de este sábado. Los de Bordalás tratarán de romper su gafe goleador para poder asegurarse la victoria, pero la ansiedad también puede pasar una mala pasada a Ángel, Jorge Molina y compañía.

Estos datos no son tenidos en cuenta para Simeone, que como siempre, continúa con su filosofía de que el fútbol es el presente y todas estas estadísticas son pasado. Aún así, no deja de ser un dato demoledor que el Getafe no haya sido capaz de marcarle un gol al Atlético del Cholo desde 2012.