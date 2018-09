Vizcaíno culpa a Simeone de su “inesperada” marcha del Atlético

El catalán deja entrever su mala relación con Simeone

Juan Vizcaíno cerró su etapa al frente del Atlético de Madrid el pasado verano. El que fuera jugador colchonero durante nueve años estuvo en el cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone como tercer entrenador hasta que repentinamente abandonó la disciplina madrileña el pasado mes de julio. El catalán se encargó de dar algo de luz ante los micrófonos de El Transistor.

Vizcaíno tildó su salida del Atlético de Madrid de “precipitada” e “inesperada” y, sobre todo, ajena a su deseo, que no era otro que el de continuar pisando desde el banquillo el césped del Wanda Metropolitano. “Salí del Atleti no por mi gusto, ya lo sabe Miguel Ángel Gil Marín. Soy del Atleti a muerte, lo llevo en el corazón, pero me tocó salir”, señalaba el ex ayudante, que dejó bien claro que no tuvo nada que ver con el consejero delegado de la entidad colchonera: “Gil Marín no tuvo nada que ver”.

No fue explícito a la hora de señalar un culpable de su salida, pero dejó a las claras que su relación con Simeone quedó mermada y fue el detonante de su repentina marcha, del que reconoció que no se despidió: “Me despedí de la gente que me tenía que despedir. ¿Del Mono? Pregúntaselo a él. Está claro que fue una situación no grata. Para mí fue muy precipitado el momento, cómo surgió todo y cómo pasó”.

Vizcaíno manifestó que tiene la “conciencia tranquila” tras todo este lío y su adiós del Atlético de Madrid: “De la gente que quiero y que me quiere, sin problema, me he despedido de todos y sigo en contacto con ellos”. El ahora comentarista de Onda Cero sentenció con una reflexión: “Mi salida fue no grata. Muy bien con el club, pero no grata. La vida te va enseñando, es jodida y hay cosas que no las esperas. A veces te las buscas tú y duelen, pero sobre todo hacen daño cuando no las buscas”.