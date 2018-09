Koke: “Volver a la Selección es un reto”

El Atlético de Madrid comienza su andadura en la Champions ante el Mónaco

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección ha reconocido la “ilusión” que siempre genera la Champions League, con independencia de si la final se celebra en tu estadio, antes del encuentro de este martes contra el Monaco, en el que será el debut del equipo madrileño en la máxima competición internacional.

“Siempre ilusiona la Champions, ya seas el organizador de la final o no. Para el club, organizarla es algo increíble porque hace dos o tres años lo veíamos casi imposible, pero ahora con el Wanda es diferente. Tenemos que mirar en el día a día y el día importante es mañana. Primero tenemos que pasar la fase de grupos y vamos a ir a por ello”, expresó.

El Atlético disputará este martes (21.00) ante el Monaco, en el Estadio Luis II del principado monegasco, su primer partido del grupo A de la fase de grupos de la Champions. Borussia Dortmund y Brujas jugarán al mismo tiempo el otro partido del grupo.

Tras un mal inicio en LaLiga (cinco puntos de 12 posibles), la competición europea puede ser un acicate para mejorar el rendimiento del club colchonero. “No hemos tenido la fortuna de sacar los puntos que hemos querido sacar en Liga, pero vamos a seguir trabajando en el día a día. Tenemos un partido en Mónaco y queremos sacar lo mejor de cada uno para ganarlo”, comentó.

No obstante, el Atlético regresa a la Liga de Campeones tras la sorprendente caída del año pasado en la fase de grupos. Entonces, tras no ganar al modesto Qarabag azerí en los dos encuentros, quedaron terceros (yendo a la Europa League que ganaron) por detrás de la Roma y el Chelsea.

“No hemos hablado de la falta de gol del año pasado en Champions, cuando contra el Qarabag no hicimos buenos partidos. Me preocuparía más la falta de ocasiones. El otro día tuvimos muchísimas ocasiones y el portero del Eibar -Marko Dmitrovic- hizo un gran partido, y por eso no entraron los goles. Tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles para pasar la fase de grupos”, puntualizó.

Cuestionado por dónde se encuentra más a gusto sobre el campo, Koke no prioriza ninguna posición. “El míster sabe que puedo jugar por dentro y por fuera. Habrá partidos para jugar en cada puesto. En la posición en la que me ponga el entrenador lo daré todo“, explicó.

En el debut en la Champions estará el Monaco como rival. Los franceses tienen un política de fichajes diferente desde hace unas temporadas, donde priorizan comprar a jóvenes promesas para revalorizarlas y vender más caro después. “Lo que sabemos es que van cambiando a mucha gente. Se tienen que reinventar pero siempre sacan buenos jugadores con ganas y siempre quiere atacar. Veremos qué Monaco sale mañana porque tendrá las mismas ganas que nosotros”, diseccionó el madrileño sobre el conjunto que entrena Leonardo Jardim.

Sobre enfrentarse a su antiguo compañero, el colombiano Radamel Falcao, Koke apuntó la peligrosidad del delantero dentro del área. “Todos le conocemos, cómo es como futbolista, y, sobre todo, tendremos que tener cuidado cuando esté dentro del área”, subrayó.

Otro que se reencontrará con sus ex compañeros será Thomas Lemar, que este verano realizó el viaje en sentido inverso al del punta colombiano. El internacional francés estuvo tres temporadas en el Monaco (2015-2018), en las que consiguió la liga francesa (2016/17) y ser llamado por Didier Deschamps. “A Lemar le conocéis mejor vosotros. Es un jugador espectacular y hemos acertado fichándolo. Esperemos que todo lo que hizo aquí en Mónaco, lo pueda hacer en el Atlético de Madrid”, solicitó.

Volver a la selección “es un reto”

Además, más allá de la actualidad del club rojiblanco, a Koke se le preguntó por su ausencia en la primera lista de convocados de la etapa de Luis Enrique al cargo de la selección nacional. “Nunca es bonito quedarte fuera, pero es un reto intentar volver a la selección. Lo asumo como una motivación y un reto”, dijo.

“Intentar volver a la selección es un reto bonito. Tengo muchas ganas e ilusión. No estuve en la primera lista de Luis Enrique, pero esto es fútbol y veremos qué pasa en la siguiente convocatoria”, concluyó el 43 veces internacional.