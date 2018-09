Diego Pablo Simeone volvió a sacar este viernes el discurso del presupuesto en la previa del partido que este sábado (13:00h) enfrenta al Atlético de Madrid ante el Eibar en el Wanda Metropolitano. El técnico rojiblanco se hizo eco de los datos oficiales de los límites salariales para volver a reafirmar su idea de que su equipo no puede competir de la misma forma que Real Madrid y Barcelona.

El límite salarial

“Estos datos confirman un poco lo que comentábamos con los números. A final de temporada tras tantas jornadas la diferencia se nota. Nosotros ganamos la Liga en 2014 y no sé el presupuesto con respecto a los demás. De la misma manera que nosotros buscamos mejorarnos en lo futbolístico y deportivo y acercarnos desde los números, los demás, como Betis y Villarreal intentan acercarse a nosotros y ahí está definida la situación”.

El estilo de Guardiola

“Dijo que no lo sentía, que es diferente a no gustar. Cada uno tiene que hacer lo que siente. Los entrenadores nos identificamos con estilos de juego y en función de las características de los futbolistas que se tienen. No se le puede exigir a un equipo jugar como un equipo de Guardiola y a un equipo jugar como lo hace Simeone”.

Menos diferencia con Madrid y Barça

“Eso lo dictará la temporada, ahora lo que me interesa es el partido del Eibar. Venimos de una derrota difícil, tras un segundo tiempo no bueno y mañana (por el sábado) tenemos la necesidad de hacerlo bien en un partido inteligente y contra un rival que viene de dos derrotas importantes”.

El poder del Wanda

“Llegar al Metropolitano ha traído cosas buenas, sobre todo en Europa League y una Supercopa de Europa. Empezamos a vivir historias nuevas en este estadio, con picos como el partido de Arsenal, la despedida de Fernando Torresy esas historias quedaran para la historia misma del club. Poco a poco iremos encontrandolo que el club buscó: más gente en el estadio. Nos vamos identificando con esos momentos, y vendrán más, eso lo da el tiempo”.

Las rotaciones y las críticas

“Las críticas aparecen a raíz del resultado. Acepto el lugar que tengo, sé que la competencia es muy importante y ojalá me equivoque lo menos posible”.

Plantilla corta con lesiones

“En el club aceptamos el desafío y la dificultad que podía tener una plantilla corta, pero también tenemos a favor que la competencia será muy grande cuando todos estén bien. Lo sabíamos como club y aceptamos el desafío sabiendo que podía pasar”.

Soluciones ante una derrota

“Siempre busco, no puedo mentirles, trato de ver lo que es mejor. Hicimos una buena Supercopa, también estuvimos bien en Valencia hasta los seis minutos finales. Ante el Rayo tuvimos pasajes buenos y ante el Celta jugamos bien en el primer tiempo y una segunda mala”.