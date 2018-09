Griezmann: “Si no gano el Balón de Oro este año me preguntaría qué más tengo que hacer”

Griezmann ha hablado en una entrevista concedida a 'L'Equipe' sobre sus posibilidades para ganar el Balón de Oro "En 2016 perdí dos finales y estuve entre los finalistas; este año que he ganado dos finales...", dijo

La ausencia de Antoine Griezmann entre uno de los finalistas para los premios The Best ha levantado polémica entre los seguidores franceses y los del Atlético de Madrid y ahora las esperanzas del delantero están puestas en la consecución del Balón de Oro que se entregará en los próximos meses. Sobre ello ha hablado en una entrevista concedida al L’Equipe donde ha dejado clara su postura acerca del premio.

“Lo comparo con 2016 y este año, para mí, estoy obligado a estar entre los tres. En 2016 perdí dos finales y esta vez gané tres finales. Entonces, normalmente…“, ha dicho Griezmann en una entrevista en exclusiva concedida para el medio de su país dos meses después de levantar la Copa del Mundo en Moscú.

Sobre este galardón, también ha dejado claro que: “No es injusto que no lo recibiera, pero me preguntaría qué más debo hacer. Gané trofeos, fui importante en momentos decisivos. Pero yo no voto”. Además también confirmó que piensa en el Balón de Oro y que cada vez “estoy más cerca”.

Griezmann tampoco perdió la oportunidad para hablar sobre los premios The Best, donde no está entre los tres finalistas. “Es raro y es una pena. Este trofeo lo da la FIFA, ¿no? Y el Mundial lo organiza la FIFA. Ganamos el Mundial y no hay ningún francés entre los finalistas. Sorprende que no haya ningún campeón mundial”, apuntó.