El palo del Atlético a la FIFA por dejar fuera de los finalistas de ‘The Best’ a Griezmann

Modric, Cristiano Ronaldo y Salah son los finalistas del The Best, por lo que Griezmann se queda fuera del podio

La FIFA anunciaba los tres candidatos a hacerse con el premio The Best al mejor jugador y entre ellos no se encontraba Antoine Griezmann, campeón de la Europa League, la Supercopa de Europa y del Mundial, por lo que el Atlético ha querido dar un palito al máximo organismo del fútbol.

Sorprendía que Antoine Griezmann, después de su año, no estuviera entre los tres finalistas para llevarse el premio The Best que entrega la FIFA al mejor jugador del año. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah son los candidatos a llevarse el prestigioso galardón.

Ante esta situación, el Atlético de Madrid ha movido ficha rápido dándole un palo a la FIFA con un tuit en el que hay escrito un escueto “sin palabras”. El resto de la imagen habla por sí sola: Antoine Griezmann junto a los tres trofeos que ha ganado en los últimos meses: Europa League, Mundial y Supercopa de Europa.