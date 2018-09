La primera gran crisis de Simeone

El Atlético de Simeone está a cinco puntos del Madrid en tres jornadas de Liga La crisis ha desatado las primeras críticas hacia Simeone

El Atlético de Madrid ha arrancado la temporada con el pie izquierdo, suman cuatro puntos en tres jornadas. Desde la victoria en la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, las sensaciones del cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone no están siendo buenas. En la primera jornada sacaron un empate en Mestalla, mientras que en la segunda vencieron por la mínima al Rayo Vallecano en el Metropolitano y en la tercera cayeron en Balaídos, en uno de los peores partidos de la era Simeone.

La Liga se ha puesto cuesta arriba tras dejarse puntos en los tres primeros choques, ya que el Real Madrid suma nueve puntos –cinco más que los rojiblancos– habiéndose gastado menos dinero en fichajes (38,5 millones de euros menos). El Atleti ha desembolsado un total de 125 millones de euros en refuerzos para tener la plantilla más cara de su historia, mientras los blancos han gastado 86,5 kilos.

Simeone no consigue dar con la tecla en este inicio de año y atraviesa su primera gran crisis desde que llegara al banquillo colchonero en diciembre de 2011. En el club se empiezan a plantear si han tirado el dinero en fichajes, ya que ninguno ha jugado los cuatro partidos como titular. Lemar, el fichaje más caro de la historia del club (algo más de 70 millones) es el que más minutos ha disputado desde su llegada, lo que ha desatado las primeras críticas hacia el técnico argentino.

Desde el club han hecho un esfuerzo por retener a Antoine Griezmann, poniéndole un sueldo de crack (20 millones de euros por temporada), pero el francés no está respondiendo como se esperaba. El 7 no atraviesa por su mejor momento, todavía no ha cogido la forma pese a ser el autor del tanto del Atleti ante el Rayo y asistente del gol de Correa en Valencia. Su bajo rendimiento es uno de los motivos de la crisis de este Atlético.

El Atleti siempre ha sido un equipo que se hace fuerte en defensa y al que es muy difícil hacerle un gol, sin embargo en cuatro partidos ya han recibido cinco goles. Diego Godín, su gran baluarte en el eje de la zaga, no está muy acertado en este inicio de año y es otro de los motivos por los que el equipo del Cholo ha encajado tantos goles en tan pocos choques.

Simeone no apuesta por los fichajes

Godín y Griezmann son dos pilares fundamentales en el juego del Atlético y si ellos no están, el rendimiento del equipo baja considerablemente. Otro de los que no atraviesan por su mejor momento es Koke Resurrección, futbolista vital para el juego de los rojiblancos. Las tres piezas claves de este equipo no están bien y Simeone no apuesta por los fichajes para encontrar soluciones.

Rodri, que ha costado 20 millones, y Lemar (algo más de 70 millones) son los dos jugadores que más ha usado el Cholo, de los que han llegado en este curso, con 161 y 277 minutos disputados hasta el momento. La diferencia con el resto es abismal, ya que ninguno de los cuatro restantes han logrado disputar algún minuto como titulares. Gelson Martins ha disputado 32 minutos, Kalinic (15 millones) 34, Adán (1 millón) aún no ha debutado y Arias (11 millones) 22 minutos en el último encuentro.

Sin duda el caso más sonado es el del lateral colombiano, ya que ante la baja de Juanfran en la última jornada Simeone decidió no apostar por su recambio natural (Arias) sino por Giménez. En el segundo tiempo tuvo que corregir el error inicial e hizo debutar al cafetero, pero ya era tarde. El Celta dejó en evidencia a un Atlético de Madrid que se ha confeccionado una plantilla para optar a todos los títulos, sobre todo a la Champions, pero que se está quedando atrás en estas primeras jornadas y la Liga empieza a ponerse muy cuesta arriba.