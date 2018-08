Simeone: “Las conclusiones son positivas, pero nuestros últimos minutos no fueron buenos”

El Cholo Simeone fue prudente ante todos los halagos que está recibiendo el Atlético de Madrid

El Cholo Simeone habló en rueda de prensa tras la victoria por 1-0 del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. El técnico rojiblanco se mostró contento por la victoria pero prudente con todas las expectativas que se están generando con el club colchonero.

Conclusiones

“Siempre son buenas porque ganamos. Los últimos 10 minutos fueron buenos del rival y no nuestros”.

Thomas Lemar

“Es un jugador importante. Va encontrando mejores minutos cuando más cerca del arco está tiene más peligro. En la parte defensiva y del orden lo está haciendo muy bien para los partidos que lleva. Crecerá con los jugadores que le rodean”.

Halagos

“No dependen de nosotros los halagos o críticas. Lo que depende de nosotros es no cambiar, en eso no podemos negociar, trabajo, compromiso, forma de juego estable… Los halagos están porque hay futbolistas, con muy buenos futbolistas no se hacen grandes equipos, sino con hombres”.

Arias

“Cuando empezamos una temporada siempre hablamos de que a los futbolistas los preparamos para que puedan jugar. El banquillo lo arma en consecuencia de lo que se puede imaginar dentro del partido que va a jugar. Arias está trabajando bien en las cosas que creemos que debe mejorar. Nos va a dar soluciones en el lugar de Juanfran”.

3 partidos en 11 días

“La pretemporada fue diferente y hay que trabajar en el año para recuperar los espacios perdidos que no se tuvieron por los tiempos por haber tenido jugadores campeones del mundo. Con los meses todo se equilibrará”.