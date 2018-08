Godín: “No he renovado con el Atlético”

Godín fue uno de los jugadores encargados de comparecer en la rueda de prensa previa al duelo de la Supercopa de Europa que enfrentará a los rojiblancos con el Real Madrid en Tallín. Junto al uruguayo estuvo sentando Koke.

Primer capitán

“Las sensaciones siempre son de felicidad, orgullo y responsabilidad, que es lo que conlleva llevar un brazalete y más de este equipo. Intentaremos seguir ayudando en todo lo posible al equipo y a mis compañeros”.

Consejo a los nuevos

“Consejo no hay que dar. En un partido como el de mañana lo único que se pide es que se de el máximo a los nuevos compañeros. Con eso alcanza. Luego ellos tendrán la calidad individual y mucho para dar, por algo están en el Atlético de Madrid”.

Griezmann

“Sin duda, que mejor manera que llegar tras ganar el Mundial. El ánimo lo tiene por las nubes”.

Objetivos

“Los objetivos personales son los del equipo. Eso es lo más importante. La Champions es el gran deseo de este club. Hay que seguir mejorando y superando retos. Estamos preparando bien el equipo, han llegado buenos jugadores y tenemos que mejorar lo que se viene haciendo año tras año”.

Marcha de Gabi

“Con Gabi sigo teniendo contacto, porque somos amigos. Nos hubiese gustado que hubiese estado con nosotros, pero eligió otro camino. Estamos preparando la final y lo importante es lo que pase en el terreno juego”.

Renovación

“Yo no he renovado. He tenido ofertas, aunque he decidido quedarme por motivos personales y estoy pensando en la final, pero no he ampliado el contrato. Vi que salieron noticias pero no se de donde”.