Dardo de Gameiro al Atlético: “El Valencia es mejor”

Gameiro ha sido presentando como nuevo jugador del Valencia

Kevin Gameiro, nuevo jugador del Valencia, ha dejado varias perlas en su presentación como futbolista valencianista.”Quiero marcar 20 goles… o más”, aseguro un ambicioso delantero que no dudó en afirmar que su nuevo club es mejor que la entidad rojiblanca.

“El Valencia”, respondió al ser preguntado quien era mejor equipo. El delantero ha confesado que, a pesar de que su fichaje se ha dilatado más de lo esperado, él siempre ha estado tranquilo: “No fue sencillo. Hace mucho tiempo que en mi cabeza todo estaba claro. Tenía la confianza del club para estar tranquilo porque al final se iba a hacer”.

Por otro lado, aseguró que Marcelino ha sido clave para tomar esta decisión. “Marcelino me dijo que hace mucho tiempo que quería trabajar conmigo y que para él fue una gran oportunidad de traerme a Valencia y eso me dio mucha confianza”, comentó.

Por último, confirmó que está listo para debutar el lunes ante el Atlético de Madrid, su ex equipo: “Para mí va a ser un partido especial. Estoy físicamente muy bien. He hecho la pretemporada con el Atlético y allí trabajamos mucho. Tengo una semana para acoplarme al equipo. Puedo aportar experiencia velocidad y goles”. Lo que todavía no tiene tan claro es lo que hará si marca. “¿Celebrar el gol si marco al Atlético ? Aún no lo he decidido”.