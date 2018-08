El Chelsea quiere a Oblak para sustituir a Courtois

El Chelsea está dispuesto a pagar los 100 millones de euros de la cláusula de Oblak

Thibaut Courtois está decidido a abandonar el Chelsea rumbo al Real Madrid, por lo que el club londinense se está moviendo rápido en busca de un sustituto. Tras ver que las opciones de Schmeichel y Pickford son complicadas, la entidad británica ha fijado su mirada directamente en Jan Oblak, según cuenta el Daily Mail. La noticia afirma que los blues estarían dispuestos a pagar los 100 millones de la cláusula de rescisión del esloveno.

El Chelsea ya quiso a Alisson pero no pudo concretar la operación y el brasileño se marchó al Liverpool. El mercado en la Premier League concluye el 9 de agosto y aún no han encontrado sustituto par Courtois, que comienza a desesperarse y, acorde con otra información publicada por el citado rotativo británico, habría ‘amenazado’ con marcharse libre el próximo verano si no le venden ahora al Real Madrid.

Los blues están dispuestos a ceder y dejar marchar a su portero titular, pero antes quieren tener cerrada la contratación de su sustituto. Según la publicación, el internacional belga podría esperar e irse gratis el año que viene si el club no encuentra un relevo antes de que se cierre la ventana de traspasos en la liga inglesa el próximo 9 de agosto.

En la agenda del club inglés figuran varios nombres en lo alto de la lista, además del de Oblak. Jordan Pickford y Kasper Schmeichel son los dos grandes objetivos del cuadro que dirige Maurizio Sarri. La buena temporada de ambos en Leicester y Everton confirmada con un gran Mundial con sus diferentes selecciones, han provocado que los blues se fijen en ellos como candidatos a suplir la marcha de Courtois.

Schmeichel y Pickford cuentan con experiencia en la Premier, mientras que Oblak no. Sin embargo, tal y como ha apuntado el diario británico, la opción de fichar al guardameta del Atlético de Madrid ha cogido fuerza. Aunque el club colchonero no está dispuesto a venderle y quiere mejorarle el contrato con el consiguiente aumento de la cláusula de rescisión.