Gelson Martins: “Estoy muy feliz de trabajar con Simeone”

Gelson asegura que la llamada del Cholo ha sido clave para que aceptara la oferta del Atlético

El nuevo futbolista del Atlético de Madrid Gelson Martins aseguró que la llamada de su nuevo técnico, Diego Pablo Simeone, fue “muy importante” en su decisión, sobre todo después de que el argentino resaltase sus “características especiales” y la posibilidad de “añadirle valor” a una plantilla que suma ya su sexto refuerzo.

“Estoy muy feliz de estar aquí en el Atlético de Madrid y prometo darlo todo por esta camiseta. Ha sido un comienzo bueno y espero que siga así”, comentó Gelson Martins durante su presentación en el Wanda Metropolitano. “Es un ataque con mucha competencia, pero el entrenador piensa que yo tengo unas características especiales, y por eso vengo, para ayudar al equipo”, añadió.

El portugués reconoció que la llamada del ‘Cholo’, a quien ve que “cree mucho en su equipo”, fue “muy importante” para aceptar la oferta del conjunto rojiblanco, sobre todo después de que el propio entrenador le hiciera ver que “podía añadirle valor” a un ataque reforzado también con el fichaje del francés Thomas Lemar.

Gelson Martins llega libre en una situación polémica con su anterior equipo, el Sporting de Lisboa, quien ha querido llevar el caso a la FIFA ya que entienden que el exfutbolista todavía pertenecía al club cuando este aceptó la oferta del Atlético de Madrid y no podía marcharse gratis. “Estoy aquí para jugar al fútbol y contribuir al equipo. El resto lo comentan mis representantes“, zanjó al respecto.

El internacional con Portugal valoró cómo han sido los primeros días con el cuadro rojiblanco, una “semana de entrenos muy buena” y con el objetivo de “trabajar duro” para hacerse un hueco en el once. “Desde que he llegado he trabajado con calidad, y creo que eso me va a ayudar por la forma en la que juego. Estoy muy feliz de trabajar con Simeone“, recalcó.

Finalmente, el extremo tuvo palabras para su nueva afición, a la que ya conoce gracias al encuentro de Europa League que disputaron Atlético de Madrid y Sporting la temporada pasada. El nuevo futbolista colchonero confesó sentir una “sensación estupenda” durante su visita al Wanda Metropolitano, así como reconoció que la hinchada rojiblanca “ha sido parte” del motivo por el que quisiera vestir la camiseta del Atlético.