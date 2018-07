Lemar: “La Champions es un objetivo”

Thomas Lemar ha sido presentado con su nueva camiseta del Atlético de Madrid, en la que lucirá el dorsal 11, afirmando que ganar la Champions League en “un objetivo” y que volvió de vacaciones antes de tiempo porque tenía “muchas ganas de empezar” y adaptarse bien.

“Claro, puede ser y es un objetivo. Lo daremos todo para intentar ir lo más lejos posible e intentar ganar esta Champions, sabiendo que la final se juega aquí esta temporada”, explicó en su presentación en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

A Lemar le esperaban en Madrid junto al resto de internacionales franceses, que terminaron el Mundial el 15 de julio, levantando la Copa del Mundo. Pero el francés, nacido en Guadalupe, acortó su periodo vacacional y ya lleva unas pocas sesiones de trabajo en el Cerro del Espino.

“Es verdad que he tenido pocas vacaciones, pero es una anécdota. Tengo muchas ganas de conocer este club, al grupo de entrenadores, a los jugadores… Las vacaciones vendrán después. Tengo muchas ganas de empezar y adaptarme bien”, concretó antes de decir que todavía no había pisado el césped, pero que tenía “muchas ganas”.

El campeón del Mundo y de Francia en 2017 con el AS Monaco, su anterior equipo, se mostró “muy contento y honorado de estar aquí”. “Tengo muchas ganas de ver a todos mis compañeros y amigos. He visto solo a cinco o seis y espero ver a más. Quiero encontrarme a los hinchas en el Wanda“, comentó.

Thomas Lemar fue campeón este mes de la Copa del Mundo junto a sus nuevos compañeros Antoine Griezmann, quien pudo salir rumbo al Barcelona justo antes de su llegada, y Lucas Hernandez. “No ha sido determinante para mi elección, pero ha sido un motivo. Antoine y Lucas me han hablado mucho de este club, del entorno, de cómo se trabaja. Estoy muy contento de venir y de mi elección, y espero que todo siga así de bien. He visto que el Atlético de Madrid es diferente y más difícil”, aseguró.

Sobre que le contaron sus compañeros en la selección francesa de su nuevo club, el ex del Caen especificó que el club rojiblanco le va a permitir “progresar mucho” y que “hay una plantilla para ganar títulos”. “Ya ganaron la Europa League y espero que sigan igual, para eso he venido”, añadió.

El francés de 22 años argumentó que no le causa molestia entrenar fuerte a pesar de ser un jugador técnico y talentoso. “Tengo las capacidades para correr mucho y cubrir mucho campo. Voy a dar todo lo posible. Si tengo que correr más, sin ningún problema”, prometió.

Lemar, “al servicio del colectivo”

El nuevo 11 ‘colchonero’ “espera aportar algo más” a su nuevo equipo. “Me pongo al servicio del colectivo, no me gusta hablar de mí personalmente. Voy a dar el máximo por el equipo, por los hinchas y por el club. Mi mentalidad es así y no va a cambiar“, continuó.

“Aprender español se ha convertido en otra asignatura para el galo. De momento escucho más que hablo. Las palabras en el entrenamiento suelen ser las mismas así que las entiendo bien. No sé si tengo para decir una frase entera, vamos a esperar un poco más”, bromeó.

Junto a su nuevo jugador estuvieron el director deportivo Andrea Berta y el presidente Enrique Cerezo, quien dio la bienvenida a un “extremo versátil que aumentará la competencia de la plantilla y por el que habían apostado muy fuerte”.

“Tiene un gran presente y un extraordinario futuro. Griezmann y Lucas Hernandez ya le han hablado de lo que significa vestir la camiseta del Atlético. Tu llegada ayuda a afrontar todos los objetivos de una temporada apasionante. Te deseamos lo mejor en nuestro club. Bienvenido a tu casa, espero que sea tuya durante muchos años. Sabemos que no nos vas a defraudar”, aseveró Cerezo.