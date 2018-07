El Sporting retiraría la denuncia al Atlético si paga 40 millones

El Sporting ha denunciado al Atlético y a Gelson Martins ante la FIFA por el fichaje del jugador por el club rojiblanco, pero según 'A Bola' estarían dispuestos a quitarla por 40 millones de euros

Gelson Martins ya es del Atlético y se entrena con los colores de su nuevo equipo, sin embargo, el lío entre clubes no ha desaparecido. El Sporting ha denunciado al club colchonero y al futbolista ante la FIFA por el fichaje del extremo portugués, que había rescindido su contrato con la entidad lusa alegando causa justa tras lo sucedido hace unos meses con los ultras del equipo lisboeta. Ahora, según A Bola el Sporting quitaría la denuncia por 40 millones de euros.

El Atleti intentó llegar a un acuerdo económico con el club luso como compensación para evitar denuncias, llegaron a hacer una oferta de 22 millones de euros más 10 en variables que fue rechazada. Tras varios intentos, cuando ya tenían un acuerdo con el jugador decidieron anunciar su llegada y eso desembocó en el enfado del Sporting.

Gelson tenía una cláusula de 60 millones de euros, pero según el club portugués una semana antes de rescindir su contrato pasó a ser de 100 millones de euros, cantidad que reclamarían ante la FIFA. El Atlético intentó evitar llegar a este punto y alcanzar un acuerdo como hizo el Betis con Willian Carvalho, incluso hicieron una consulta ante el máximo organismo del fútbol mundial para ver si debían cambiar la estrategia.

Finalmente, debido a los problemas que estaban teniendo para oficializar su fichaje y tras la consulta a la FIFA, decidieron no esperar más y anunciar su fichaje. Mientras se resuelve este problema legal, Gelson ha adelantado sus vacaciones y ya se entrena en la ciudad deportiva del Atlético junto a Lemar, Koke, Saúl y Diego Costa.

En una entrevista concedida a la web oficial del club se ha mostrado muy feliz de recalar en las filas del equipo dirigido por el Cholo Simeone, que ha sido fundamental para decantarse por el Atleti: “Ha sido muy importante en mi llegada, tomé mi decisión gracias a él. Sé que me gustará mucho trabajar con Simeone”. Además aseguró que está feliz en el Atlético, “es un proyecto muy interesante y voy a dar todo por el Atlético. Me gusta el equipo desde hace mucho tiempo, siempre me ha gustado”.