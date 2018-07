El Atlético vence al Arsenal en la tanda de penaltis con un Adán estelar

Adán detuvo tres penaltis en la tanda y marcó el decisivo para darle la victoria al Atlético

El Atlético de Madrid no pasó del 1-1 frente al Arsenal en el primer partido de la pretemporada rojiblanca. Vietto abrió la lata pero los gunners acabaron igualando el choque, que se disputó en Singapur y que corresponde a la International Champions Cup. Los de Simeone se llevaron la victoria gracias a la tanda de penaltis.

Se volvían a ver las caras el Arsenal y el Atlético de Madrid después de aquellas semifinales de una Europa League que acabarían ganando los colchoneros. Los de Simeone acabaron con 11 esta vez sobre el campo, aunque con caras bien distintas al no estar los internacionales.

Era un día de estrenos. Primer partido de pretemporada, se lucía la segunda equipación por primera vez, los jugadores formados en La Academia, debut de Rodri… Lo que no era nuevo era Jan Oblak. El guardameta esloveno no se ha olvidado de parar este verano y aguó la fiesta a los Lacazette y Aubameyang de turno con varias paradas de gran nivel. Su habitual nivel.

No le llegaba muchos balones a Gameiro y Vietto. El Arsenal tenía toda la posesión del balón y al Atlético le costaba pese al gran trabajo de Rodri, al que parece que no le pesará llevar el ya mítico ’14’ del Cholo y de Gabi. Correa era el más desequilibrante y en una de esas, hizo de sus diabluras con un amague tras el que acabó centrando y encontrando la cabeza de Vietto para que batiese a Leno al borde del descanso.

En la reanudación comenzaron a producirse los primeros cambios. El más destacado, Adán por Oblak. El guardameta madrileño no pudo hacer nada en el primer disparo que recibió como portero del Atlético. Un chut de Rowe fue directo a la escuadra, muy lejos del alcance del ex del Betis. Sí que pudo evitar el segundo gol rojiblanco Petr Cech desarticulando una doble ocasión que no supieron materializar Kevin Gameiro y el canterano Joaquín Muñoz.

El carrusel de sustituciones llegó y el ritmo del partido bajó una marcha. Simeone cambió a todo el equipo, salvo a Rodri y Correa, de lejos los mejores jugadores en el Atlético de Madrid. Prácticamente estaba sobre el verde el juvenil del triplete. La ilusión y las ganas de los Borja Garcés, Víctor Mollejo, Mikel Carro y compañía no fue suficiente para romper la igualada con la que finalizó la contienda.

El partido se tuvo que decidir en una agónica tanda de penaltis en la que los fallos primaron por encima de los aciertos. Ni Angelito Correa ni Borja Garcés atinaron en sus lanzamientos, pero los goles de Rodri, Mollejo y Adán contrarrestaron el tanto de Maitland-Niles, único futbolista del Arsenal que metió el balón en la portería, después de que Antonio Adán detuviese tres penas máximas.