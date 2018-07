Griezmann se apunta a la Supercopa

Griezmann reconoció tras la final del Mundial que quiere jugar la Supercopa de Europa el 15 de agosto

Antoine Griezmann disfrutará ahora de unas semanas de vacaciones tras proclamarse campeón del mundo con Francia. Aunque el delantero del Atlético de Madrid no descansa ni en vacaciones y ya está pensando en la Supercopa de Europa que se disputa el próximo 15 de agosto entre Atleti y Real Madrid en Tallin, tal y como reconoció en la zona mixta después de ganar la final en el Luzhniki Stadium a Croacia.

“Estoy muy contento, feliz y orgulloso de ser parte de esto, hay que disfrutar. Lo que me ha cambiado es aprender de las finales, de las que he perdido y de las que he ganado. Estar más tranquilo a la hora de empezar el partido. Lo único que quiero ahora es disfrutar. Tengo una Supercopa de Europa que jugar el día 15, ya veremos. Necesito descansar, disfrutar y volver a cero”, aseguró.

El 7 ha sido protagonista por el documental emitido en el que comunicó su decisión de seguir en el club colchonero, rechazando así la propuesta del Barcelona. Después de eso, Antoine se centró en el Mundial y ahora su cabeza ya piensa en hacer historia con el Atlético la próxima temporada, empezando por el primer título del año, la Supercopa de Europa, donde el francés confía en poder estar.

Griezmann cree que la clave del éxito del combinado de Didier Deschamps en Rusia se debe a la unión del vestuario: “Somos un grupo muy difícil de batir. Todo el mundo quiere ganar, los titulares y los suplentes. Ninguno ha puesto mala cara y eso se ha visto sobre el campo. Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que hemos conseguido, nos daremos cuenta dentro de un mes o quizá dentro de muchos años”.

Su gran Mundial y su buena temporada con el Atlético le colocan como uno de los candidatos a alzarse con el próximo Balón de Oro, aunque Griezmann asegura que “no está en mis manos, son otros los que votan. Yo estoy aquí para ayudar a mi equipo, en mi club o en la selección, y hago todo lo mejor posible. Me queda mucho por hacer con mi club”.