Griezmann: “El amor y mi corazón me han hecho quedarme en el Atlético”

Antoine Griezmann ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana tras comunicar su decisión de quedarse en el Atlético de Madrid. La peculiar manera en la que informó de su decisión el pasado jueves ha dado la vuelta al mundo y el francés ha querido explicar en una entrevista con Téléfoot por qué decidió hacerlo de esa manera: “Quería mostrar cómo se toman las decisiones”.

El delantero había dicho que decidiría antes del Mundial, que para él empezó el pasado sábado con victoria y un gol de penalti (señalado gracias al VAR), y cuando saltó el martes a sala de prensa se especuló con la posibilidad de que anunciara su decisión, pero finalmente no fue así y hubo que esperar dos días más hasta saber que Antoine seguiría en el conjunto rojiblanco la próxima temporada.

“Recibí mucho amor y mucho ánimo. Pienso que el amor y mi corazón me han hecho quedarme en el Atlético. Simplemente eso”, asegura el futbolista del Atlético al hablar de su decisión. Griezmann reconoce que la idea del documental era mostrar a la gente como un futbolista toma una decisión tan importante con respecto a su futruo

“Quería hacerlo así, ver cómo funciona. Hay gente que ha disfrutado, otros no. Quería mostrar cómo se toman las decisiones y que no es tan fácil”, explicó la estrella del cuadro colchonero. Además, el 7 no cree que esto haya afectado a la concentración de Francia en el Mundial, que arrancó con victoria ante Australia en su debut: “No creo que haya molestado al equipo o al entrenador”.

Uno de los primeros en celebrar la continuidad de Griezmann en el Atlético, fue su compañero de equipo y en la selección Lucas Hernández quien tras el debut en el Mundial se mostró muy contento por la decisión: “Tomó la decisión hace un mes y estaba motivado al 100%. Yo estoy muy feliz, Griezmann lo tiene todo en el Atlético, es el ídolo de la afición y en el Barça sería uno más”. Mientras que Deschamps comentó que “ahora tendrá la mente liberada para concentrarse del todo en el Mundial. Celebro su lealtad al Atlético”.