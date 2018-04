Torres celebra el día del niño (3-0)

Correa, Griezmann y Torres dieron la victoria al Atlético (3-0) para sellar matemáticamente su clasificación para la próxima Champions League. Con este triunfo se afianzan aún más en la segunda plaza tras la derrota del Valencia en el Camp Nou, al que aventajan en seis puntos. En su 115 cumpleaños, el Metropolitano fue testigo de uno de los mejores partidos del conjunto del Cholo en lo que va de temporada, demostrando que están en un gran momento de forma.

Ante la baja de Diego Costa, Simeone apostó por Gameiro como acompañante de Griezmann. Tampoco tenía mucho más, Torres estaba en el banquillo. El resto más de lo mismo. En portería estaba el de siempre, Jan Oblak. Por delante, línea de cuatro con Lucas y Vrsaljko en los laterales y Godín-Savic en el centro. Mientras en el medio campo Koke y Saúl ocupaban la medular, arropados por Vitolo y Correa en las bandas.

Enfrente estaba un Levante en racha que necesitaba seguir ganando para salvarse del descenso. La victoria del Deportivo en San Mamés reducía la distancia a cinco puntos. No iban a poner las cosas fáciles y Simeone lo sabía. Por eso sacó su mejor once posible. No quería sorpresas. El Atleti también se estaba jugando algo, una plaza en Champions.

Los tres puntos le permitían asegurar su presencia en la máxima competición europea por sexto año consecutivo. Ese es el objetivo del club al inicio de cada temporada, entrar en la Liga de Campeones. Desde el inicio encerraron a los granotas en su área, asfixiándoles con una presión alta en la salida de balón. Rondaban la puerta de Oier constantemente, pero no conseguían culminar la jugada.

El Levante se defendía con los once dentro de la zona y el Atlético no encontraba los espacios para disparar. Dominaban pero faltaba definir. Hasta que Correa la mandó al fondo de la red en el minuto 33. Recibió un pase de Vitolo dentro del área y con un simple recorte dejó a tres defensas clavados, se los quitó del medio y fulminó ante un Oier que solo pudo hacer la estatua. Lo estaban mereciendo, pero no remataban.

Griezmann no falla

Cerca del final de la primera parte saltó la polémica por un penalti no pitado a Griezmann en el 41. Buen pase al hueco de Vitolo, el francés se va del portero y cae, pero Gil Manzano no señala nada y le muestra amarilla al 7 por simular penalti. Los jugadores se comieron al árbitro con las protestas, que se llevó una tremenda pitada del Wanda Metropolitano al señalar el descanso.

Esa decisión no afectó en nada al equipo. A la vuelta de vestuarios, Griezmann hizo el 2-0 a los tres minutos de empezar el segundo tiempo. Mientras el Arsenal caía con el Newcastle, el Atleti está cada vez mejor. Así lo demuestra el segundo tanto, que llegaba tras un gran pase de Koke a Vrsaljko, que la pone de primeras atrás para el killer que tampoco se lo piensa y le pega como viene para mandarla a la escuadra. Se fue directo al banquillo para celebrarlo con el Cholo Simeone.

Torres se pone a 100 en Primera

El partido tenía un color claro, rojiblanco. Era su fiesta, su 115 cumpleaños y el Atleti no dio opción alguna a su rival. Querían regalar una victoria a su afición, en el primer partido de Torres en el Metropolitano tras anunciar su despedida. El Niño entró en el 58 sustituyendo a Griezmann en medio de una sonora ovación. Todo el estadio se puso en pie para aplaudir a una leyenda que se despide por segunda vez.

Los pupilos de Paco López intentaron reaccionar con varias llegadas, pero sin peligro. Oblak no tuvo que hacer grandes intervenciones para desbaratar sus ataques. Todo iba como la seda, solo faltaba el gol de Torres para redondear una fiesta perfecta. Necesitaba un gol para llegar a los 100 goles con el Atlético en Primera División. Y lo hizo. El Niño no falló y cerró un gran partido con un golazo digno de un crack para redondear la fiesta.