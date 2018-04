Simeone: “Torres es un icono del Atlético haga o no goles y gane o no títulos”

Diego Pablo Simeone analizó la victoria del Atlético ante el Levante en sala de prensa. En la misma se deshizo en elogios hacia Fernando Torres, que anotó su gol número 100 en Liga. Asegura que El Niño se ha ganado un hueco en el club con “trabajo y respeto”. También habló del buen partido de Vitolo y del encuentro del rival.

“La actuación de Fernando fue importante como la de todo el equipo. Creo que fue un partido muy completo. Hicimos tres goles muy bonitos, de muy. Entendimos muy bien el partido que había que jugar. Veníamos de un esfuerzo muy grande el jueves. Una vez más con los pocos que somos seguimos respondiendo espectacularmente. Eso me pone muy contento porque la competencia interna sigue subiendo Vitolo hizo un gran partido. Esto sirve para tener a todos enganchados para que ojalá que del acierto que tenga como entrenador salga beneficiado el club”.

Vitolo

“Tiene mucho talento. No es fácil engancharse a nuestro estilo de juego. Viene jugando tres partidos seguidos de titular. He hablado con él, creemos en el futbolista que fuimos a buscar. Será trabajo, valentía, insistir y competir porque por el otro lado tenemos a Correa que hoy hizo un partidazo con un golazo. Necesito que estén bien todos porque está claro que con once solo no entramos”.

Lisboa

“Me fui contento de Lisboa por la reacción del segundo tiempo, que fue muy bueno, tendríamos que haber ganado. El primero merecimos perderlo como nos fuimos perdiendo en el descanso. Pero el equipo siempre reacciona. Físicamente respondió muy bien el equipo. Cuando se juntan lo táctico con lo físico está claro que el talento individual de ellos rompe el partido como lo hizo hoy”.

Opciones en Liga

“La temporada del Barcelona en Liga es extraordinaria no, tremenda. No se si hay registros de lo que están haciendo Seguiremos intentando acercarnos si nos dejan, pero siempre buscando competir hasta el final. Y sino les felicitaremos. Será histórico si ganan la liga invictos”.

Minutos de Torres

“Fui bastante claro. Fernando es un icono, haciendo o no goles, ganando o no títulos. No lo cambiará un título o un gol más. Se lo ha ganado por el trabajo y el enganche que tiene para el club. Yo le dije que quería que viniera como jugador de fútbol. El otro día pensé que el partido era para Fernando y hoy pensé que podíamos encontrar más combinaciones asociativas con Gameiro. Pero eso a la gente no le importa. Me siento contento de haberle ayudado a volver para que viva estas situaciones que está viviendo”.

Levante

“Hicieron un gran partido. Enseguida había sensación de peligro. En el segundo tiempo hicimos rápido el segundo gol y luego Fernando hizo el tercero. Nunca les vi bajar los brazos pero creo que hemos hecho un gran partido nosotros hoy”.

Penalti a Griezmann

“Tengo poco que decir porque estaba lejos. El árbitro estaba a escasos pasos. Creo que la tarjeta no fue por la simulación sino por la protesta de Griezmann”.