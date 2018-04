El Atlético pierde otro escudo: Fernando Torres anuncia su adiós

Fernando Torres ha anunciado que dejará el Atlético al final de la presente temporada. “Esta es mi última temporada en el club“, comunicó el delantero en un acto publicitario. En los últimos meses se había especulado mucho con la posibilidad de que abandonar la entidad por segunda vez en su carrera, debido al poco protagonismo que estaba teniendo. Finalmente, a falta de mes y medio para que concluya la campaña, ha sido el propio jugador quién ha desvelado su decisión.

Anuncia su retirada

“Aprovecho para anunciar que esta es mi última temporada en el club y viendo las circunstancias quizás sea lo mejor, me veía obligado a anunciárselo a la afición. Me han dado tanto cariño y afecto que de alguna manera me siento en la necesidad de decírselo. Siempre tenemos un partido importante cercano, pero nos queda un mes y un poquito juntos y les pediría que me acompañen, que estén conmigo, nos quedan muchos partidos en casa y entre todos que lo hagamos lo más llevadero. Lo bonito es lo que tiene un principio y un final. Para este final queda poquito más de un mes y vamos a disfrutar y focalizarnos en lo importante que es que la afición esté con el equipo”

Futuro

“No ha sido una decisión fácil. Cuando llego con diez añitos siempre pienso que el Atlético será mi casa. Estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé. Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición”.

“Es una decisión que tiene que llegar antes o después. Creo que puedo jugar pero la realidad es que no está siendo así. Yo tengo el compromiso del club de que puedo estar todo lo que quiera, pero creo que es el momento, ojalá que con un título. Este año he jugado mucho menos que el anterior y es una línea que va hacia un sitio y no quiero tener esa línea en el club. Lo que me queda voy a luchar como he hecho siempre y no me he reunido nunca. Las declaraciones de Simeone no tienen nada que ver con la decisión, es una decisión por muchos motivos. Si no se contaba conmigo para el próximo año hubiese esperado un comentario previo, que es lo que creo que debía hacerse, pero yo soy un aficionado, volveré a la grada y esta segunda etapa ha sido un regalo, he vivido momentos mágicos y estoy seguro de que se volverán a vivir”, añadió.

Decisión precipitada

“No considero que sea precipitado ni mucho menos. Se habla mucho del entorno en el exterior y eso no existe. Son personas con nombres y apellidos que expresan su opinión y no afecta al vestuario, he aprendido a vivir con ello. El entorno no es el entorno son nombres y apellidos y cada uno lo tiene que administrar como crea. Pero no ha tenido nada que ver con esto, no es un día de reproche, solo quiero tener la deferencia con la afición y expresarle lo que siento. Nunca he tenido nada que ocultar porque siempre he opinado de los temas con transparencia y tenía que decírselo a la gente. Es una manera de hacer más llevadero este mes y medio, estoy seguro que es la decisión correcta”.

Retirada en el Atleti

“Es muy difícil decir adiós por segunda vez porque en mi cabeza siempre ha estado el poder colgar las botas y retirarme aquí, pero no siempre sale como uno espera. Me siento con fuerzas, físico y mentalidad para poder seguir jugando dos, tres o cinco años más. No sé cuánto tiempo, pero me encuentro muy bien y lo buscaré en otro sitio”.

“Mi relación con Simeone es normal, es profesional, hemos sido compañeros y ahora es el entrenador. Nunca voy a participar en una división Simeone y Torres, siempre que hemos estado bien es porque hemos estado juntos. Somos poquitos comparados con otros y cualquier grieta que se quiera crear es negativa para nosotros. Todo lo que haya tenido que hablar con él ha sido de puertas para dentro y lo he hablado con Simeone, directamente sin utilizar otros medios”.

Posible regreso en el futuro

“Estoy demasiado ligado al Atlético como para no volver al club tarde o temprano. No pienso en ello, pero ojalá pudiera volver al club no sólo en lo deportivo, también en lo institucional que es mucho. He jugado en grandes clubes donde hay una comunicación con los aficionados que permite crecer y ojalá pueda aprovechar esa experiencia para trasladarla al Atlético pero para eso quedan muchos años”.

¿Cambiaría algo de esta segunda etapa?

“No cambiaría nada de las cosas que pasan. Si cambias algo del pasado quizás no ocurra lo que viene después y han sido años muy positivos. He conseguido ganarme un sitio, menos esta temporada, y me he sentido importante en este Atlético. He vuelto en un perfil bajo, he aceptado las decisiones deportivas, más o menos justas, y cuando no venían de cara lo he utilizado como motivación para conseguir lo que quería. Tengo la conciencia tranquila y el compromiso va a ser el mismo hasta que el árbitro pite el final el último día”.

Gesto del club

“Considero muy noble el gesto del club de permitirme seguir hasta que quisiese. Ha habido episodios donde he podido tener sensaciones diferentes, pero no es un día de reproches, hubo momentos donde se podía hacer mejor las cosas, otros que agradeceré siempre, pero el aliciente inicial cuando volví era siempre mi relación con la afición y ese cariño que me muestran cada fin de semana lo compensa todo. Jugar con esta camiseta aunque sean quince minutos merece la pena y hasta el final será así. He tenido la oportunidad de jugar donde he querido jugar y eso lo vence todo”.

Su rendimiento

“No ha habido un momento concreto. Sabéis que he ido renovando año a año y ha habido procesos en los que uno se plantea muchas cosas. La diferencia es que este año he visto que cuando me ha tocado jugar he hecho goles, pero eso no me lleva a tener más opciones de jugar. Y ves adonde lleva eso y voy a buscar las opciones de jugar. Querer retirarme aquí no me compensa para estar dos años sin jugar o pensar que haga lo que haga no voy a tener opciones de jugar. Yo no me rindo y si no juego el jueves, el viernes me entrenaré para intentar jugar el domingo”.

Destino

“No tengo ningún equipo ni competición decidida. Ahora sí escuchamos las propuestas, todo cambia y habrá que valorar muchas cosas. Hasta ahora no era un escenario que me planteaba y no escuchaba nada, pero ahora no quiero que nada me quite de la cabeza lo importante que sigue siendo el Atleti”.

¿Lo sabía Simeone?

” Es una decisión que conoce el propietario y nada más. Estaba tomada casi al cien por cien, pero hasta hace días no decidimos anunciarla y lanzar este mensaje a la afición. Creo que mis compañeros lo afrontarán con naturalidad. Pasa cada mercado, las personas van y vienen, queda el equipo y la afición que permanece años, décadas y siglos. Los demás estamos de paso”.