Griezmann desmiente su fichaje por el Barça: “Esas informaciones son falsas”

El futuro de Antoine Griezmann sigue siendo una incógnita. Tiene contrato con el Atlético hasta 2022, pero se especula con una posible salida en verano. Varios clubes le pretenden, sin embargo, hay uno que parece haber tomado la delantera, el Barcelona. Hace tiempo que los azulgrana quieren al francés, incluso se rumorea que podría ser nuevo jugador del cuadro catalán la temporada que viene. Pero en una entrevista con Teléfoot, de la cadena francesa TF1, el delantero lo ha desmentido.

“No sé de dónde vienen esas informaciones, pero yo no sé nada y por lo tanto de momento no hay nada, son falsas”, afirmó con rotundidad. Negaba así las últimas noticias que le vestían de azul y grana en el curso que viene. Su intención es resolver su futuro antes del Mundial para así poder centrarse al 100% en la selección, que es una de las favoritas para hacerse con el título.

“Sería antes de que empiece el Mundial, no quiero estar pensando en otras cosas durante el campeonato ni estar recibiendo constantes llamadas. En ese momento quiero estar con la mente liberada y pensando solo en la selección francesa”, comentó. Todavía no hay nada resuelto, hay especulaciones pero el jugador no cierra la puerta a marcharse. Sus

En el Atlético nadie se rinde. Desde las oficinas de la entidad colchonera trabajan para intentar retener a su estrella. Confía en poder convencerle y seguir contando con él un año más. Su cláusula es de 100 millones de euros y hay muchos clubes dispuestos a abonar ese dinero. Mientras tanto Griezmann se centra en seguir rindiendo a su mejor nivel con el Atleti, empezando por el que podría ser su último derbi. “La estoy rompiendo desde enero, después de comienzos complicados he vuelto física y mentalmente más fresco”.