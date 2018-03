Lío en Italia por un supuesto acuerdo entre Dybala y el Atlético de Madrid

Las vacaciones de Paulo Dybala en Madrid siguen trayendo cola. El jugador argentino de la Juventus decidió aprovechar su tiempo libre para hacer una escapada a la capital española y se reunió con Diego Pablo Simeone para cenar. Enseguida corrieron todo tipo de rumores que situaban a la Joya en el equipo rojiblanco el próximo año, aunque en Italia fueron más allá y y les dieron un futuro juntos en el París Saint Germain la temporada que viene.

Con el paso de los días, la situación parecía haber vuelto a la tranquilidad. Simeone, centrado en el Atlético y Dybala, en la Juventus. Hasta ayer. El periodista Joaquín Rodríguez lanzó una información a través de Twitter en la que señalaba un posible acuerdo entre el jugador argentino y el equipo madrileño.

Acabo de volver de #Italia donde me aseguran que Paulo Dybala tiene un acuerdo por 5 años con el #Atleti ante la previsible salida de Griezmann. Su agente y hermano (Gustavo) tiene todo hablado con Andrea Berta. Me parece jugadorazo con necesidad de pulir y de eso Cholo sabe bien — Joaquin Rodriguez (@jrlawrance) 29 de marzo de 2018

La información se extendió como la pólvora, atribuyéndose a Onda Cero, emisora en la que había trabajado Rodríguez en el pasado, como figura en su perfil. Medios destacados italianos como La Gazzetta dello Sport o Il Corriere dello Sport se hicieron eco de ello, llevando a las portadas de sus ediciones digitales dicha información.

#Dybala, accordo con l’Atletico Madrid: in Spagna rilanciano https://t.co/mbVXAwFDLp pic.twitter.com/QT6yMZkAOE

— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 29 de marzo de 2018

Sin embargo, ésta no provenía de la mencionada emisora, algo que trató de aclarar Rodríguez horas después viendo el revuelo que se había producido. El periodista dirige un medio llamado Off the record y pidió que dejaran de atribuir dicha información a la emisora en la que había trabajado.

Fue entonces cuando La Gazzetta optó por retirar dicha información de su web y aclarar lo sucedido a través de Twitter. Aunque otros medios todavía mantienen la información y se la atribuyen a la citada emisora.

Según Rodríguez, Dybala podría vestir la camiseta rojiblanca los próximos cinco años si se produce la salida de Antoine Griezmann por una cantidad superior a los 100 millones de euros. Stefan Savic podría entrar en la operación, ya que la Vecchia Signora está interesada en el montenegrino.