Koke: “Isco es el mejor, si no tiene continuidad en el Madrid, a lo mejor en el Atleti sí la tendría”

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, ‘Koke’, pidió “tranquilidad” tras los “dos grandísimos partidos” realizados por la selección española ante Alemania y Argentina, este último donde destacó un Isco, al que apuntó en tono bromista que si no tiene “continuidad” en el Real Madrid “a lo mejor la tendría” con los rojiblancos, mientras que reconoció que tiene sus “gustos” para el puesto del delantero pero que es una cuestión del seleccionador.

“Hemos hecho dos grandísimos partidos frente a la campeona y subcampeona del mundo, pero hay que tener tranquilidad. Ahora hay que pensar en el club y cuando llegue el Mundial pensar en el Mundial, pero tenemos que estar tranquilos y con humildad, esto son dos amistosos y es dentro de dos meses cuando tenemos que estar bien“, afirmó Koke ante los medios tras participar este miércoles en la charla ‘El valor de la cantera’, organizada por ‘Mahou’.

El madrileño se unió a los elogios sobre Isco Alarcón, al que ve “bien”. “Estoy con él en la selección y cuando juega con nosotros es el mejor ahora mismo y el nivel que da es espectacular”, afirmó. En este sentido, ante la falta de todos los minutos que desearía el malagueño en su club, el rojiblanco recordó que no le ve en “el día a día” en su club y que no está “en el pensamiento” de Zinédine Zidane. “A mí me encanta y si no tiene continuidad, a lo mejor en el Atlético la tendría“, añadió con una sonrisa.

“Eso es una pregunta para el seleccionador. Tengo mis gustos, como todos, pero me los guardo para mí”, subrayó Koke preguntado por el tema de la delantera, donde resaltó a su compañero Diego Costa del que “para nada” de ha dudado de su compromiso con la ‘Roja’. “Diego ha querido jugar con España y lo ha dado todo y lo va a seguir dando. No hay que dudar nunca del compromiso de ningún compañero”, advirtió.

Le abre las puertas del Atlético

Además, el centrocampista del Atlético dejó claro que no le “preocupa” el diferente estilo de su club con el de la selección porque ha “mamado desde pequeño en los dos lados” y no tienen “ningún problema”.

Sobre la goleada a Argentina, desconoce si les hará “daño” a los argentinos. “Es cierto que nos refuerza. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y no en los demás”, remarcó, quitando hierro a la tensión de los minutos finales del amistoso con “acciones que no son bonitas de ver”. “Es fútbol, cuando pierdes quieres ganar, pero todo se queda en el campo y después todos somos compañeros”, aclaró.

Koke apuntó que no saben si harán “bromas” en el entrenamiento del Atlético a Diego Pablo Simeone por esta contundente victoria. “Yo quería ganar para que él no me dijera nada a mí”, aseveró en tono bromista el futbolista para que el que “siempre jugar con la selección es lo máximo”. “Ponerse esta camiseta es espectacular y jugar en casa es mucho más bonito, aparte de cómo se dio el partido”, admitió.

“He tenido la fortuna de estar muchos años en la cantera del Atlético y también en la de la selección y es importante que salga gente en sus clubes para subir al primer equipo y también para llegar a la Absoluta“, detalló el madrileño.

Sobre el futuro de Antoine Griezmann en el Atlético, Koke recalcó que “yo siempre he dicho que Antoine está comprometido, y no solo él, todos. El que no ha querido estar en el club ha pedido marcharse y se ha marchado. De momento está con nosotros, tiene contrato y va a continuar“.