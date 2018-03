Lucas: “España me lo ha dado todo, pero eso no quita que Francia sea mi país”

Lucas Hernández debutó con la selección absoluta de Francia ante Colombia, acabando así con los rumores sobre la posibilidad de jugar con España. El central del Atlético de Madrid recordó sus orígenes galos cuando le preguntaron por los motivos que le han llevado a escoger jugar con el combinado francés en vez de con los de Julen Lopetegui. Pese a llevar 18 años en la Península asegura Francia sigue siendo su país..

“Tengo 22 años, vivo en España desde hace 18. Cuando digo que España me dio todo a nivel personal y de fútbol, es cierto. Estudié allí y mi carrera futbolística también la hice allí. También hablo mejor español que francés. España me dio todo, pero eso no quita que Francia sea mi país. Tal vez mis palabras han sido malentendidas aquí en Francia. En ningún momento quise decir que España es mi país y no Francia”, dijo en rueda de prensa.

Hace unas semanas, Lucas Hernández, decía que se consideraba “un español más”, mientras que ahora ha cambiado de discurso y afirma que está “muy feliz” de formar parte del equipo nacional de Francia: “En el momento en el que el entrenador me llama para preguntar por mi situación y lo que iba a hacer, no dudé ni 30 segundos, dije que sí. Estaba listo para defender esta camiseta. Cuando alguien como Deschamps te llama y con la ayuda de Griezmann te dice ‘contamos contigo’… Ni siquiera tuve que pensar. Con Antoine hablamos mucho, estoy muy feliz de estar aquí con él”,

También fue preguntado por la posibilidad de jugar en algún club de Francia en el futuro, algo que no descarta en el futuro, pero no al PSG. Por ahora está feliz en el Atleti y reconoce que vive “el presente, no miro el futuro. No busco cambiar de club, estoy bien en Madrid. Si el club está interesado y hay un acuerdo, ¿por qué no? Nací en Marsella, vengo de Marsella, sería complicado ir a París. No creo que eso suceda”.