Oblak: “Mi futuro depende del Atlético”

El futuro de Jan Oblak es una incógnita. Su gran rendimiento le ha llevado a ser objeto de deseo de los mejores equipos de Europa. PSG, Arsenal, Real Madrid y Liverpool son algunos de los interesados. Tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2021, sin embargo, algunos medios aseguran que podría abandonar la entidad al finalizar la temporada. Todavía no hay nada claro, pero el guardameta esloveno, que se encuentra concentrada con su selección para los amistosos ante Austria y Bielorrusia, habló claro sobre su situación.

“Sobre un nuevo contrato con el Atlético solamente puedo decir una cosa: no hay nada nuevo. Sé que se han escrito muchas cosas dando por hecho que está todo arreglado y también en otro sentido diciendo que no habrá un nuevo contrato. La única cosa cierta es que no hay nada nuevo. Tengo un contrato que he firmado hace ya dos años y vosotros, está claro, queréis saber qué va a suceder ahora. Dentro de poco sabremos cuál es el plan del Atlético“, explicó en declaraciones al diario esloveno Ekipa.

Oblak fue sincero y explicó cómo están las cosas en este momento. Al ser preguntado de nuevo sobre si el Atlético ha contactado o no con él para tratar su futuro, aseguró que “no he hablado mucho de eso” con el club. A día de hoy es rojiblanco hasta 2021 y tiene una cláusula de 100 millones de euros, asequible para algunos de los clubes potentes del Viejo Continente tal y cómo está el mercado hoy en día. Aunque Enrique Cerezo, presidente de la entidad, anunció por sorpresa su renovación, todavía no es oficial y tampoco lo confirma el portero.

Ni él mismo sabe lo que va a ocurrir cuando termine la presente campaña, lo cierto es que su futuro depende única y exclusivamente de la entidad colchonera: “Es difícil hablar del futuro. Es difícil hablar de qué va a suceder mañana y más difícil todavía saber qué va a suceder la próxima temporada. Yo estoy tranquilo, pero depende del Atlético… La única cosa cierta es que en este momento soy jugador del Atlético con contrato hasta 2021. Soy jugador de un club donde siempre he estado satisfecho. ¿Qué va a suceder? Veremos…”.