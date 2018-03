Griezmann: “Decidiré mi futuro antes del Mundial”

Una de las grandes incógnitas de este verano será saber qué hará Antoine Griezmann con su futuro. En el Atlético de Madrid siguen intentando convencer a su máxima estrella para que no abandone el club dentro de unos meses pero los rumores apuntan a un posible acuerdo con el Barcelona. Su baja cláusula de 100 millones hace que su contratación sea una ganga para los grandes.

Así que en una entrevista que publica este miércoles L’Equipe, el jugador del Atlético de Madrid ha dejado claro que su futuro se sabrá antes del Mundial porque quiere acudir con la mente despejada a evento más importante del año que se celebrará en Rusia este verano.

Futuro

“Se decidirá antes del Mundial. Quiero ir a Rusia con la mente despejada. No se trata de saber dónde jugaré sino de tener la tranquilidad de si sigo en un sitio u otro”.

Lo que más le molesta

“Le he dicho a mi hermana que, me quede o no, esto tendrá que resolverse antes. Lo que más me molesta es que todo el mundo me pregunte por este tema“.

Su peor momento

“Después del verano pasado, entre mis declaraciones y sus repercusiones, fue difícil pensar sólo en fútbol y divertirme en el campo. Después de la expulsión contra el Girona todo se acumuló”.

Filosofía del Cholo

“Prefiero ganar antes que jugar bien”.

Diego Costa

“El entrenador me ha dado más libertad en el juego. Luego, en enero, llegó Diego Costa, lo que me quitó mucho peso. Eso ayuda”.