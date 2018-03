Simeone asume la culpa: “Perdí yo el partido”

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró que se equivocó en la derrota de su equipo frente al Villarreal (2-1), afirmando que perdió el partido y que sus jugadores hicieron un “enorme esfuerzo”, sin valorar que la Liga esté imposible, ya que su objetivo es “sumar la mayor cantidad de puntos”.

“La sensación es que perdí yo el partido. Hicieron un enorme esfuerzo y no les ayudé para que se llevaron el partido. Me equivoqué”, afirmó el preparador del Atlético en rueda de prensa. Sobre si el equipo rojiblanco se despidió de sus opciones por el título, Simeone no lo quiso valorar y se centró en el trabajo y lo que necesitan para la recta final de Liga.

“Nosotros seguimos en la misma línea, intentando sumar la mayor cantidad de puntos, hicimos cosas buenas y cosas malas, y las mejoraremos para el siguiente partido”, afirmó para finalizar.