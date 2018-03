Cerezo cierra la puerta a Griezmann: “Tiene contrato, no puede firmar con otro equipo”

Enrique Cerezo compareció en la previa del encuentro de Europa League que mide al Atlético de Madrid con el Lokomotiv de Moscú en Rusia. El presidente colchonero habló de las posibles dificultades que pueda encontrar el equipo en una eliminatoria que parece vista para sentencia y aprovechó para mandar un mensaje a los equipos que quieran fichar a Antoine Griezmann.

El campo del Lokomotiv parece haber sufrido las inclemencias del frío y no estará en perfecto estado para el encuentro, algo que preocupa a Cerezo. “Me han dicho que el terreno de juego no está muy bien. Como siempre saldremos a ganar e intentaremos pasar a cuartos, que es una buena situación. Todos los partidos son diferentes. Hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, porque está nevando, pero confiamos en nuestro equipo”.

El buen juego no parece prioridad para el presidente del Atlético, que antepone las victorias a jugar bien. “No se puede mantener un mismo ritmo durante toda la temporada. A veces se juega bien y a veces se juega mal. Si jugamos mal y ganamos, pues encantados”.

Preguntado por la situación de Griezmann, Cerezo mandó un recado al Barcelona y el resto de equipos que estén interesados en fichar al delantero galo el próximo verano. “Lo que hay de cierto, y quiero que os lo metáis en la cabeza, es que Griezmann es del Atlético y tiene contrato. Mientras eso sea así, no puede firmar con ningún otro equipo. Siempre se negocian posibles renovaciones, pero a él le queda un contrato largo. Me sorprendería tanto que se fuera que directamente no me lo creo. Desde Torres, Agüero, Forlán, Falcao… es un poco cansino. Pero de todas maneras yo creo que no hay que ponerse nerviosos. La situación es la que es y no esperamos ninguna novedad. Creo que está contento y quiere jugar en el Atlético“.