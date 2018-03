Vitolo: “Está claro que no tengo los minutos que esperaba”

Vitolo habló tras la victoria del Atlético de Madrid frente al Celta por 3-0, partido en el que fue titular y además hizo el segundo gol del encuentro. El futbolista de Gran Canaria reconoció que no está disfrutando de las oportunidades que quisiera.

“Está claro que no tengo los minutos que esperaba”, aseguró Vitolo al ser preguntado de cara a una posible convocatoria para el Mundial de Rusia 2018. “Tengo muchas ganas de seguir yendo a la Selección. A Lopetegui le agradezco la confianza que me ha dado siempre. Intentaré pelear para estar en el Mundial, además de los objetivos del club, también es un objetivo personal”, añadió el extremo.

Sobre esa falta de minutos aseguró que “si el míster cree oportuno que no juegue, pues sus razones tendrá”. “En cada entrenamiento intento convencerle. Es la única posibilidad de seguir teniéndolos y hacerlo bien”, comentó Vitolo.

La victoria frente al Celta ha sido un plus para Vitolo, que además de ser titular y hacer un gol, escuchó a la grada corear su nombre cuando fue sustituido. “Es algo muy bonito y para el poco tiempo que llevo estoy muy agradecido a la afición. Siempre me tratan con mucho cariño”, respondió el ex de Las Palmas. “Ojalá que pueda seguir intentando ayudar al equipo para que le gente se vaya a casa contenta”, agregó.