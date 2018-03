Simeone: “Confío en Werner, tiene buen presente y mejor futuro”

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación tras la contundente victoria, por 3-0, ante el Lokomotiv en la ida de octavos de la Europa League. El técnico elogió el trabajo de todo el equipo, explicó las características de Axel Werner y aseguró que el resultado no es definitivo. Además transmitió su confianza hacia el meta

Werner

“Es un portero joven que transmite confianza y tranquilidad más allás de que no nos hayan tirado. Es algo que ha pasado también con Oblak, por lo que lo importante es lo que transmite. Confiamos en él. Se apostó por él tiempo atrás y esperemos que cuando tenga la oportunidad responda de la mejor manera”

“Las eliminatorias coperas son complejas, no tan simples como puede parecer el 3-0. Hay que tener en cuenta la afición, el ambiente, el clima, el frío. Habrá que adaptarse de la mejor manera para que este resultado tenga peso en el partido de vuelta”.

Vinculación con el PSG, ¿puede decir algo?

“Celta”.

Griezmann

“No vi el gesto de Griezmann (pedía que esperaran para cambiarle)”.

Cosas positivas y a mejorar para la vuelta

“En todo el partido fuimos superiores. En el primer tiempo no estábamos tan bien parados para responder alguna contra que tuvieran. En la segunda les paramos mejor. Con tres en el medio teníamos más tranquilidad y fue más continuo y rápido el juego. El partido se acomodó para generar el resultado que tuvimos”.

Características de Werner

“Es un portero con buen presente y un futuro mejor. Ha crecido mucho desde que llegó. Cuando pareció la opción de salir a Miguel Ángel Moyá, confiábamos en Axel y no queríamos quitar la oportunidad a Moyá. Las cosas no pasan por casualidad. Cuando jugamos en Valencia o Sevilla se vino a ver al equipo aunque no estaba convocado. Son detalles que pesan. Las opciones no son casuales, son causales. Está trabajando bien. Confiamos en él”.

Juanfran

“Cada vez que juega responde muy bien. Crece en la intensidad y en el juego asociativo en lo ofensivo. Con Correa se entiende muy bien. Es uno de los nuestros. Sufro cuando queda fuera. El crecimiento de Sime hace que no le podamos cortar las alas tampoco. Esta competencia que dicto, ellos sufren y yo también porque tengo afecto, pero siempre buscando lo mejor para el Atlético”.

¿Esperaba algo más del Lokomotiv?

“Sabíamos cómo eran. Han sufrido las ausencias, desde la velocidad, pero hicimos buen partido. No les dejamos estar cómodos, que su juego se hiciera realidad, y al ser contundentes en las ocasiones que tuvimos les condenó. Eso generó incomodidad, no dejamos salir al rival y obviamente nosotros fuimos contundentes en las ocasiones que tuvimos”.