“No va a pasar nada con los ultras ni en Madrid ni en el Mundial”

La posible llegada de los ultras rusos han sembrado el miedo en Madrid, sobre todo, después de lo sucedido en Bilbao entre los radicales del Spartak y del Athletic. El entrenador del Lokomotiv de Moscú, Yuri Siomin, fue preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro del jueves en el Wanda Metropolitano por esta cuestión. Sin embargo, el técnico no cree que haya que temer nada, ni ahora ni en el Mundial.

“No va a pasar nada, pero nada en absoluto. He de reconocer que la afición rusa tiene mala fama, pero también por la prensa, que habla de miedo, de agresiones… La afición futbolística es agresiva en todas partes, los rusos, los españoles… No va a pasar nada. Hay mucho en prensa sobre ultras y aficiones. Les aseguro que no son más agresivos ni menos que otros, no hay nada que temer. Tanta ola en la prensa parece un argumento contra el Mundial de Rusia, eso genera miedo, pero allí se les recibirá con nuestra tradición, con pan y sal, se les dará la bienvenida, no pasará nada. Bienvenidos a Rusia, podrán ver jugar a su equipo, que es una gran selección”, explicó.

Las palabras del técnico ruso coinciden con las que dijo su presidente unos días atrás. Ambos creen que no hay motivos para temer a sus aficionados y confían en que toda la atención del partido esté en lo deportivo. Aseguran que la prensa está generando pánico por las informaciones que publican relacionados con la cita de Rusia este verano.

Todo se debe a su actuación en la Eurocopa de 2016, en la que sus peleas sembraron el terror entre los aficionados. A ello se le unen los hechos que tuvieron en lugar en los aledaños de San Mamés con los ultras del Spartak, donde murió un Ertzaina por un infarto.